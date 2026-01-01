Командир РДК Денис Капустін живий — ГУР зробили заяву

Денис Капустін. Фото: Укрінформ

Командир Російського добровольчого корпусу Денис Капустін живий. У результаті багатотижневої спецоперації ГУР його життя було збережено, а кошти, виділені РФ на "ліквідацію", опинилися в руках української розвідки.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки в четвер, 1 січня.

ГУР зірвали замах на Капустіна

Спецслужби Росії замовили вбивство командира, який воює проти Москви у складі "Спецпідрозділу Тимура". На реалізацію злочину було виділено близько пів мільйона доларів.

Утім, як повідомили у ГУР, завдяки комплексній спецоперації, що тривала понад місяць, українській розвідці вдалося не лише зберегти життя Капустіна, а й встановити коло замовників і виконавців злочину з боку російських спецслужб.

"Нашою стороною також була отримана відповідна сума коштів, виділена російськими спецслужбами для реалізації даного злочину. Станом на зараз, командир РДК знаходиться на території України та готується продовжити виконання поставлених завдань", — повідомив командир "Спецпідрозділу Тимура".

Начальник ГУР МО України Кирило Буданов привітав Капустіна та іронічно відзначив підсумок операції.

"Перш за все, пане Денисе, вітаю Вас із поверненням до життя. Це завжди приємно. Я радий, що кошти, отримані за замовлення Вашої ліквідації пішли на допомогу нашій боротьбі. Бажаю нам всім і Вам особисто успіхів", — заявив керівник ГУР.

Капустін підтвердив готовність і надалі очолювати підрозділ та виконувати бойові й спеціальні завдання.

"Временное мое отсутствие не повлияло на качество и успех реализации боевых задач. Готов выдвигаться в район выполнения и продолжать командовать подразделением РДК", — сказав Капустін.

Наприкінці доповіді Буданов подякував командиру "Спецпідрозділу Тимура" та всій команді воєнних розвідників за успішне та, за його словами, "чудове виконання спецоперації".

Нагадаємо, 27 грудня у РДК повідомили про смерть Дениса Капустіна. Повідомлялося, що він загинув під час бойового завдання на Запорізькому напрямку.

Раніше Кирило Буданов розповів, що російського диктатора Володимира Путіна схиляють до закінчення війни.