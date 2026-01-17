Командир РДК Денис Капустин рассказал об операции по ликвидации

Командир РДК впервые рассказал детали операции по "ликвидации"
Командир Российского добровольческого корпуса (РДК) Денис Капустин впервые рассказал подробности спецоперации ГУР МОУ по его якобы "ликвидации". Он отметил, что эта операция готовилась не одну неделю и была довольно сложной.
Об этом Денис Капустин рассказал на YouTube-канале "Пантеровец".
Командир РДК Капустин рассказал о спецоперации ГУР с его участием
Денис Капустин рассказал, что спецоперация его якобы "ликвидации" готовилась очень тщательно и о ней знало только 4-5 человек.
Он отметил, что для него это был довольно тяжелый опыт.
"Круг тех, кто знал об операции был минимальный — 4-5 человек. Я понимал, что ставки были максимально высокие. Операция эта готовилась не на коленке, и не одну неделю. И эта оперативная игра продолжалась на самом деле несколько месяцев.
Потом со своих страниц, своего канала я обратился ко всем. И я всем напомнил, что мое место службы — это Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Поэтому, если мое руководство поставило передо мной такую задачу, если это важно для победы этой страны в этой войне, ну, значит, будет так", — рассказал Капустин.
"Ликвидация" командира РДК — что известно об операции
Напомним, что 27 декабря 2025 года появилась информация о гибели Капустина.
Однако уже 1 января 2026 года Кирилл Буданов поздравил командира РДК Дениса Капустина и команду ГУР, которая успешно реализовала новую спецоперацию.
Как известно, убийство Дениса Капустина, командира подразделения "Русский добровольческий корпус", который воюет против РФ в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины, заказали спецслужбы РФ и выделили на реализацию преступления полмиллиона долларов.
В результате комплексной спецоперации ГУР МО Украины, которая длилась более месяца, сохранена жизнь командира РДК Дениса Капустина, которого российский диктатор Путин считает личным врагом, а также установлен круг лиц — заказчиков преступления в российских спецслужбах и исполнителей.
"Нашей стороной также была получена соответствующая сумма средств, выделенная российскими спецслужбами для реализации данного преступления. По состоянию на сейчас, командир РДК находится на территории Украины и готовится продолжить выполнение поставленных задач", — доложил командир "Спецподразделения Тимура".
Ранее мы информировали, что 27 декабря в Российском добровольческом корпусе сообщили о смерти командира Дениса Капустина.
А уже 1 января 2026 года в украинской разведке заявили, что Капустин жив и рассказали детали спецоперации.
