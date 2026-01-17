Видео
Главная Новости дня Командир РДК впервые рассказал детали операции по "ликвидации"

Командир РДК впервые рассказал детали операции по "ликвидации"

Ua ru
Дата публикации 17 января 2026 15:22
Командир РДК Денис Капустин рассказал об операции по ликвидации
Командир РДК Денис Капустин. Фото: Виталий Носач/РБК-Украина

Командир Российского добровольческого корпуса (РДК) Денис Капустин впервые рассказал подробности спецоперации ГУР МОУ по его якобы "ликвидации". Он отметил, что эта операция готовилась не одну неделю и была довольно сложной.

Об этом Денис Капустин рассказал на YouTube-канале "Пантеровец".

Читайте также:

Командир РДК Капустин рассказал о спецоперации ГУР с его участием

Денис Капустин рассказал, что спецоперация его якобы "ликвидации" готовилась очень тщательно и о ней знало только 4-5 человек.

Он отметил, что для него это был довольно тяжелый опыт.

"Круг тех, кто знал об операции был минимальный — 4-5 человек. Я понимал, что ставки были максимально высокие. Операция эта готовилась не на коленке, и не одну неделю. И эта оперативная игра продолжалась на самом деле несколько месяцев.

Потом со своих страниц, своего канала я обратился ко всем. И я всем напомнил, что мое место службы — это Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Поэтому, если мое руководство поставило передо мной такую задачу, если это важно для победы этой страны в этой войне, ну, значит, будет так", — рассказал Капустин.

"Ликвидация" командира РДК — что известно об операции

Напомним, что 27 декабря 2025 года появилась информация о гибели Капустина.

Однако уже 1 января 2026 года Кирилл Буданов поздравил командира РДК Дениса Капустина и команду ГУР, которая успешно реализовала новую спецоперацию.

Как известно, убийство Дениса Капустина, командира подразделения "Русский добровольческий корпус", который воюет против РФ в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины, заказали спецслужбы РФ и выделили на реализацию преступления полмиллиона долларов.

В результате комплексной спецоперации ГУР МО Украины, которая длилась более месяца, сохранена жизнь командира РДК Дениса Капустина, которого российский диктатор Путин считает личным врагом, а также установлен круг лиц — заказчиков преступления в российских спецслужбах и исполнителей.

"Нашей стороной также была получена соответствующая сумма средств, выделенная российскими спецслужбами для реализации данного преступления. По состоянию на сейчас, командир РДК находится на территории Украины и готовится продолжить выполнение поставленных задач", — доложил командир "Спецподразделения Тимура".

Ранее мы информировали, что 27 декабря в Российском добровольческом корпусе сообщили о смерти командира Дениса Капустина.

А уже 1 января 2026 года в украинской разведке заявили, что Капустин жив и рассказали детали спецоперации.

разведка спецоперация война в Украине ГУР РДК
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
