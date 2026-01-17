Відео
Головна Новини дня Командир РДК вперше розповів подробиці операції з "ліквідації"

Командир РДК вперше розповів подробиці операції з "ліквідації"

Ua ru
Дата публікації: 17 січня 2026 15:22
Командир РДК Денис Капустін розповів про операцію з ліквідації
Командир РДК Денис Капустін. Фото: Віталій Носач/РБК-Україна

Командир Російського добровольчого корпусу (РДК) Денис Капустін вперше розповів подробиці спецоперації ГУР МОУ з його нібито "ліквідації". Він зазначив, що ця операція готувалася не один тиждень і була доволі складною.

Про це Денис Капустін розповів на YouTube-каналі "Пантерівець".

Читайте також:

Командир РДК Капустін розповів про спецоперацію ГУР за його участі

Денис Капустін розповів, що спецоперація його нібито "ліквідації" готувалася дуже ретельно і про неї знало лише 4-5 осіб.

Він зазначив, що для нього це був доволі важкий досвід.

"Коло тих, хто знав про операцію було мінімальне — 4-5 людей. Я розумів, що ставки були максимально високі. Операція ця готувалася не на коліні, і не один тиждень. І ця оперативна гра тривала насправді декілька місяців.

Потім зі своїх сторінок, свого каналу я звернувся до всіх. І я всім нагадав, що моє місце служби — це Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Тому, якщо моє керівництво поставило переді мною таке завдання, якщо це важливо для перемоги цієї країни в цій війні, ну, значить, буде так", — розповів Капустін.

"Ліквідація" командира РДК — що відомо про операцію

Нагадаємо, що 27 грудня 2025 року з'явилася інформація про загибель Капустіна.

Однак вже 1 січня 2026 року Кирило Буданов привітав командира РДК Дениса Капустіна та команду ГУР, яка успішно реалізувала нову спецоперацію.

Як відомо, убивство Дениса Капустіна, командира підрозділу "Російський добровольчий корпус", який воює проти РФ у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України, замовили спецслужби РФ та виділили на реалізацію злочину пів мільйона доларів.

У результаті комплексної спецоперації ГУР МО України, яка тривала понад місяць, збережено життя командира РДК Дениса Капустіна, якого російський диктатор Путін вважає особистим ворогом, а також встановлено коло осіб — замовників злочину у російських спецслужбах та виконавців.

"Нашою стороною також була отримана відповідна сума коштів, виділена російськими спецслужбами для реалізації даного злочину. Станом на зараз, командир РДК знаходиться на території України та готується продовжити виконання поставлених завдань", ― доповів командир "Спецпідрозділу Тимура".

Раніше ми інформували, що 27 грудня в Російському добровольчому корпусі повідомили про смерть командира Дениса Капустіна.

А вже 1 січня 2026 року в українській розвідці заявили, що Капустін живий та розповіли деталі спецоперації.

розвідка спецоперація війна в Україні ГУР РДК
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
