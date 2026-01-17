Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня ГУР під керівництвом Буданова стало брендом рівня ЦРУ — Капустін

ГУР під керівництвом Буданова стало брендом рівня ЦРУ — Капустін

Ua ru
Дата публікації: 17 січня 2026 23:40
Денис "WhiteRex" Капустін оцінив кар'єрний шлях Буданова
Денис "WhiteRex" Капустін. Фото: кадр із відео

Командир "Російського добровольчого корпусу" Денис "WhiteRex" Капустін дав перше інтерв'ю після свого "воскресіння". В ньому він розповів, що за шість років Головне управління розвідки під керівництвом Кирило Буданова стало світовим брендом на рівні найкращих світових спецслужб.  

Про це WhiteRex повідомив на YouTube-каналі "Пантерівець".

Реклама
Читайте також:

Що Капустін думає про ГУР

Капустін прокоментував перехід екскерівника розвідки на посаду глави ОП. Він повідомив, що звільнення Буданова з посади очільника ГУР не вплинуло на ту структурну вертикаль, в якій знаходиться РДК. Капустін впевнений, що для кар'єри Буданова очолити ОП — це однозначно ріст.

"Ми прекрасно знаємо, що він прийшов до головного управління розвідки у 20-му році і після шість років, практично, головне управління розвідки стало брендом світовим таким же, як, я не знаю, там, ЦРУ, Моссад, МІ6. Це дуже круто, це дуже важливо. Була куча операцій по фронту, за лінією, в глибокому тилу", — зазначив Капустін.

Сам факт того, що із невеликої, закритої, тихої структури виросла така світова інституція, як ГУР — це дуже круто, вважає WhiteRex. Він впевнений, що якщо Буданов зміг в 34 роки прийти в відомство та зробити з нього настільки ефективну структуру, то на посту Офісу Президента у нього з'явилося ще більше можливостей. Командир РДК впевнений, що для України це буде, безумовно, краще.

"Плюс, ми знаємо, що він був учасником переговорів США і України стосовно мирного плану, мирного регулювання. І в цьому плані зараз він буде виступати вже не в ролі начальника військової розвідки, а в ролі начальника Офісу Президента. Тому я думаю, що з цієї точки зору для України теж відкриваються більше можливостей", — додав Капустін. 

Нагадаємо, що 1 січня ГУР повідомив, що командир РДК Денис "WhiteRex" Капустін живий. У результаті спецоперації української розвідки його життя було збережено.

Раніше ми також інформували, що командир РДК Денис "WhiteRex" Капустін вперше розповів подробиці спецоперації ГУР з його нібито "ліквідації". Він повідомив, що ця операція довго готувалася і була дуже складною.

розвідка Кирило Буданов ГУР РДК ГУР МО Украины
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації