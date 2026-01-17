Денис "WhiteRex" Капустін оцінив кар'єрний шлях Буданова

Денис "WhiteRex" Капустін. Фото: кадр із відео

Командир "Російського добровольчого корпусу" Денис "WhiteRex" Капустін дав перше інтерв'ю після свого "воскресіння". В ньому він розповів, що за шість років Головне управління розвідки під керівництвом Кирило Буданова стало світовим брендом на рівні найкращих світових спецслужб.

Про це WhiteRex повідомив на YouTube-каналі "Пантерівець".

Реклама

Читайте також:

Що Капустін думає про ГУР

Капустін прокоментував перехід екскерівника розвідки на посаду глави ОП. Він повідомив, що звільнення Буданова з посади очільника ГУР не вплинуло на ту структурну вертикаль, в якій знаходиться РДК. Капустін впевнений, що для кар'єри Буданова очолити ОП — це однозначно ріст.

"Ми прекрасно знаємо, що він прийшов до головного управління розвідки у 20-му році і після шість років, практично, головне управління розвідки стало брендом світовим таким же, як, я не знаю, там, ЦРУ, Моссад, МІ6. Це дуже круто, це дуже важливо. Була куча операцій по фронту, за лінією, в глибокому тилу", — зазначив Капустін.

Сам факт того, що із невеликої, закритої, тихої структури виросла така світова інституція, як ГУР — це дуже круто, вважає WhiteRex. Він впевнений, що якщо Буданов зміг в 34 роки прийти в відомство та зробити з нього настільки ефективну структуру, то на посту Офісу Президента у нього з'явилося ще більше можливостей. Командир РДК впевнений, що для України це буде, безумовно, краще.

"Плюс, ми знаємо, що він був учасником переговорів США і України стосовно мирного плану, мирного регулювання. І в цьому плані зараз він буде виступати вже не в ролі начальника військової розвідки, а в ролі начальника Офісу Президента. Тому я думаю, що з цієї точки зору для України теж відкриваються більше можливостей", — додав Капустін.

Нагадаємо, що 1 січня ГУР повідомив, що командир РДК Денис "WhiteRex" Капустін живий. У результаті спецоперації української розвідки його життя було збережено.

Раніше ми також інформували, що командир РДК Денис "WhiteRex" Капустін вперше розповів подробиці спецоперації ГУР з його нібито "ліквідації". Він повідомив, що ця операція довго готувалася і була дуже складною.