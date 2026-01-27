Буданов напомнил об освобождении узников Аушвица 27 января

Кирилл Буданов. Фото: ОПУ

27 января, в день памяти жертв Холокоста, глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов напомнил о событиях 1945 года, когда воины 1-го Украинского фронта освободили узников Аушвица. Именно тогда, по его словам, мир увидел правду о "конвейере смерти" — преступлении, которое унесло жизни 6 миллионов евреев, среди которых полтора миллиона были нашими соотечественниками.

Об этом Кирилл Буданов сообщил в Telegram.

В своем заявлении Буданов подчеркнул, что память о Холокосте является необходимой, однако сама по себе она не стала гарантией, что подобные трагедии не повторятся.

"Сегодня мы чтим память жертв Холокоста, но в то же время должны признать горькую правду: пассивная память не стала предохранителем от новых геноцидов. Доказательство этого — российская агрессия против Украины", — заявил Буданов.

Глава ОП также отметил, что международное сообщество не имеет права быть ослепленным. По его мнению, предотвращение новых трагедий возможно только тогда, когда мир готов действовать на опережение, а военные преступники получают неотвратимое наказание.

"Только справедливое возмездие за преступления может гарантировать, что лозунг "Никогда снова" наконец станет реальностью", — подчеркнул руководитель ОПУ.

