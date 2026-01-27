Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Буданов згадав про жертв Голокосту і звернувся до українців

Буданов згадав про жертв Голокосту і звернувся до українців

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 10:46
Буданов нагадав про звільнення в'язнів Аушвіцу 27 січня
Кирило Буданов. Фото: ОПУ

27 січня, у день вшанування пам'яті жертв Голокосту, очільник Офісу президента України Кирило Буданов нагадав про події 1945 року, коли воїни 1-го Українського фронту звільнили в'язнів Аушвіцу. Саме тоді, за його словами, світ побачив правду про "конвеєр смерті" — злочин, який забрав життя 6 мільйонів євреїв, серед яких півтора мільйона були нашими співвітчизниками.

Про це Кирило Буданов повідомив у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Кирило Буданов закликав світову спільноту зупинити російські воєнні злочини проти України

У своїй заяві Буданов підкреслив, що пам'ять про Голокост є необхідною, однак сама по собі вона не стала гарантією, що подібні трагедії не повторяться. 

"Сьогодні ми вшановуємо пам’ять жертв Голокосту, але водночас маємо визнати гірку правду: пасивна пам’ять не стала запобіжником від нових геноцидів. Доказ цього – російська агресія проти України", — заявив Буданов.

Очільник ОП також наголосив, що міжнародна спільнота не має права бути  засліпленою. На його думку, запобігання новим трагедіям можливе лише тоді, коли світ готовий діяти на випередження, а воєнні злочинці отримують невідворотне покарання.

"Лише справедлива відплата за злочини може гарантувати, що гасло "Ніколи знову" нарешті стане реальністю", — наголосив керівник ОПУ.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали, як започаткували День вшанування пам'яті жертв Голокосту.

Також читайте, як в Одесі згадали жертв Голокосту.

Голокост військові злочини Кирило Буданов День пам'яті жертв Голокосту
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації