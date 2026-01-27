Буданов нагадав про звільнення в'язнів Аушвіцу 27 січня

Буданов згадав про жертв Голокосту і звернувся до українців
27 січня, у день вшанування пам'яті жертв Голокосту, очільник Офісу президента України Кирило Буданов нагадав про події 1945 року, коли воїни 1-го Українського фронту звільнили в'язнів Аушвіцу. Саме тоді, за його словами, світ побачив правду про "конвеєр смерті" — злочин, який забрав життя 6 мільйонів євреїв, серед яких півтора мільйона були нашими співвітчизниками.
Про це Кирило Буданов повідомив у Telegram.
Кирило Буданов закликав світову спільноту зупинити російські воєнні злочини проти України
У своїй заяві Буданов підкреслив, що пам'ять про Голокост є необхідною, однак сама по собі вона не стала гарантією, що подібні трагедії не повторяться.
"Сьогодні ми вшановуємо пам’ять жертв Голокосту, але водночас маємо визнати гірку правду: пасивна пам’ять не стала запобіжником від нових геноцидів. Доказ цього – російська агресія проти України", — заявив Буданов.
Очільник ОП також наголосив, що міжнародна спільнота не має права бути засліпленою. На його думку, запобігання новим трагедіям можливе лише тоді, коли світ готовий діяти на випередження, а воєнні злочинці отримують невідворотне покарання.
"Лише справедлива відплата за злочини може гарантувати, що гасло "Ніколи знову" нарешті стане реальністю", — наголосив керівник ОПУ.
