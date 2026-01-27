День пам’яті жертв Голокосту 27 січня — історія та основні факти

Менора в Бабиному Яру. Фото: Офіс президента

У вівторок, 27 січня, відзначається Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Ця пам'ятна дата була запроваджена рішенням Генеральної Асамблеї ООН 1 листопада 2005 року.

Новини.LIVE розповідають, що таке Голокост, скільки людей загинуло, де їх розстрілювали та чи покарали винних.

Реклама

Читайте також:

Що таке Голокост

Термін "Голокост" з давньогрецької перекладається як "всеспалення" й означає систематичне переслідування і геноцид євреїв нацистською Німеччиною протягом 1933-1945 років. У цей період нацистська влада навмисно переслідувала, ув’язнювала і вбивала мільйони євреїв, а також інших людей, яких вважала "небажаними" (ромів, людей з інвалідністю, політичних противників). Їх відправляли в концтабори, де багато хто загинув від розстрілів, голоду чи в газових камерах.

За офіційними даними, внаслідок цього геноциду загинули близько 6 мільйонів євреїв. Проте загальна кількість жертв є більшою. А за загальними оцінками, жертвами масового знищення євреїв під час Другої світової війни, разом з 4,5 млн дорослих, стали 1,5 млн дітей.

Обвуглені останки біля печей крематорію. Фото: IPN

Нацистський Голокост також вирізняється своєю жорстокістю — полонених у тому числі використовували для медичних експериментів. На них випробовували нові види хімічних та механічних засобів вбивства.

Голокост завершився у травні 1945 року, коли союзні війська (США, Велика Британія, СРСР та інші) перемогли нацистську Німеччину й звільнили залишених в живих в’язнів таборів.

День пам'яті жертв Голокосту

Днем пам'яті жертв Голокосту 27 січня Генасамблея ООН обрала у 2005 році. Саме цього дня 1945 року солдати 1-го Українського фронту з лав Радянської Армії визволили в'язнів найбільшого нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау в Освенцімі.

В цьому концтаборі, за різними оцінками, загинуло від 1,5 до 2,2 млн людей.

Розстріл євреїв та мирного населення. Фото: кадр із відео

Оголосивши 27 січня Міжнародним днем пам'яті жертв Голокосту, Генеральна Асамблея ООН закликала держави-члени розробити просвітницькі програми, щоби наступні покоління зберегли пам'ять про цю трагедію з метою запобігання в майбутньому актам геноциду і охороняти, як пам'ятки історії, місця, де відбувалися масові вбивства євреїв.

Уперше Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту відзначили в усьому світі у 2006 році. Проте деякі країни відзначали цей день і раніше.

Факти про Голокост

Основні факти про Голокост, які варто знати кожному:

Голокост був задуманий та спланований нацистсько-німецьким режимом на чолі з Адольфом Гітлером. Нацистська ідеологія була заснована на расистській ідеології, метою якої було усунення євреїв і інших небажаних груп з німецького суспільства.

Нацисти ідентифікували євреїв за записами перепису населення, податковими деклараціями, списками членів синагог, парафіяльних записів тощо. Євреям наказали носити позначку на одягу — так звану "жовту зірку Давида". Їх виселяли з власних будинків та переселяли у гетто, де вони мали жити ізольовано від іншого населення.

Зірка Давида. Фото: Shutterstock

Нацистська влада створювала на окупованих територіях концтабори, де ув’язнювала євреїв та представників інших народів. Табори були дуже наочним показником готовності нацистського режиму застосовувати насильство і терор.

Ув’язненим систематично робили татуювання з їхніми тюремними номерами, щоб полегшити їх ідентифікацію після смерті від голоду, хвороб або жорстокості в таборі.

Євреїв убивали за допомогою "циклону Б" чи чадного газу. Протягом доби отруїти газом і спалити в крематоріях могли близько 9 тис. чоловік.

Євреїв убивали за допомогою "циклону Б" чи чадного газу. Протягом доби отруїти газом і спалити в крематоріях могли близько 9 тис. чоловік. Відомими місцями масових розстрілів євреїв в Україні стали Бабин Яр та Дробицький Яр.

Після закінчення Другої світової війни Сполучені Штати, Великобританія, СРСР і Франція заснували Міжнародний військовий трибунал. У листопаді 1945 року вцілілі високопосадові чиновники Третього рейху постали перед судом в Нюрнберзі. Серед них були Герман Герінг — віцеканцлер Гітлера та один з найвідоміших нацистських лідерів; міністр закордонних справ Йоахім фон Ріббентроп; Ганс Франк, генерал-губернатор окупованої нацистами Польщі; нацистський ідеолог Альфред Розенберг; і Ернст Кальтенбруннер, старший офіцер СС і глава Головного управління безпеки Рейху. 1 жовтня 1946 року 12 підсудних були засуджені до смертної кари, троє виправдані, а решта підсудних отримали тюремні терміни.

Найважливіший обвинувачений, Герман Герінг, покінчив життя самогубством у своїй камері. Останнім померлим обвинуваченим в Нюрнберзі був Рудольф Гесс в тюрмі Шпандау в 1987 році.

Що таке гетто

В окупованих містах Східної та Центральної Європи і Радянського Союзу німці зганяли єврейське населення у спеціально відведені для цього райони. Багато з них були обгороджені стінами, і люди жили там у повній ізоляції від решти світу. Мешканці інших гетто мали можливість виходити в місто на роботу.

Угорський жандарм перевіряє жінку, що входить до гетто в Мукачево. Фото: www.yadvashem.org

Найвідомішим було Варшавське гетто, де утримувалися 400 000 євреїв, — не тільки тому, що воно було найбільшим, але й тому, що навесні 1943 року його в’язні підняли повстання, яке було жорстоко придушене.

У 1942 році фашисти почали масово відправляти мешканців гетто в концтабори з метою знищення.

Бабин Яр

Україна стала однією з територій, де Голокост набув особливої форми. На окупованих нацистами землях масові розстріли єврейського населення відбувалися у ярах, лісосмугах та поблизу населених пунктів. За оцінками істориків, під час Голокосту на території України загинуло від 850 тисяч до понад 1,5 мільйона євреїв.

Одним із найвідоміших символів Голокосту в Україні став Бабин Яр — глибокий яр у Києві. 29-30 вересня 1941 року за наказом німецьких СС і поліції близько 33 771 єврей був розстріляний нацистами лише за два дні; це одне з найбільших масових убивств євреїв у часи війни в одному місці.

Люди у Бабиному Яру. Фото з архіву

Сьогодні на місці трагедії створюється Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр", щоб зберегти пам’ять про жертв і пояснити цю сторінку історії наступним поколінням.

Дробицький Яр

Ще одним відомим місцем масових розстрілів цивільного, насамперед єврейського, населення нацистами під час Другої світової війни є Дробицький Яр у Харкові.

Масові розстріли у Дробицькому Яру тривали у 1941–1942 роках. Сюди звозили єврейське населення Харкова та навколишніх населених пунктів. Тіла жертв скидали до яру, який став місцем масового поховання.

За різними оцінками, тут поховано від 14 до 20 тисяч жертв нацизму. У 2002 році на місці трагедії відкрили меморіал. А у 2022-му в центральний монумент меморіалу — менору влучили російські снаряди.

Пам’ять про Голокост має застерігати людство від повторення геноцидів, мови ненависті та знецінення людського життя.

Нагадаємо, 26 січня в Одесі у Прохоровському сквері вшанували пам’ять розстріляних євреїв.

Додамо, що минулого року на меморіалі жертв Голокосту у Дробицькому Яру виник антисемітський скандал.