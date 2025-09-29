Україна вшановує пам’ять жертв Бабиного Яру 29 вересня

Менора в Бабиному Яру. Фото: Вечірній Київ

У понеділок, 29 вересня, в Україні вшановують пам’ять жертв трагедії у Бабиному Яру. У 1941 році упродовж двох днів, 29-30 вересня, в окупованому нацистами Києві був проведений перший масовий розстріл беззбройного цивільного населення.

Новини.LIVE зібрали інформацію про історію страшної трагедії.

Коли було запроваджено День пам'яті

У 2005 році, згідно з указом Президента України, 29 вересня було офіційно проголошено Днем пам'яті жертв Бабиного Яру. Цей день встановлено для того, щоб вшанувати пам'ять про загиблих і привернути увагу суспільства до важливості пам'яті про минуле.

Трагедія Бабиного Яру

У вересні 1941 року, після окупації Києва нацистами, почалася масова депортація та знищення єврейського населення. Лише за два дні було страчено понад 33 тисячі людей, а згодом загинули ще десятки тисяч. Загалом за час окупації нацисти вбили в Бабиному Яру близько 100 тисяч людей, серед яких були не лише євреї, а й українці, роми та представники інших національностей.

Люди у Бабиному Яру. Фото з архіву

Спочатку жертв вивозили за місто, але в скорому часі вирішили проводити страти прямо у Бабиному Яру.

Це місце стало символом не лише єврейського геноциду, а й численних інших злочинів, скоєних під час війни.

Після війни Бабин Яр довгий час залишався забутим. Лише в 1960-х роках почалися перші спроби вшанувати пам'ять загиблих. У 1976 році на місці трагедії був встановлений пам'ятник. Проте справжнє визнання цієї трагедії почалося лише у 1990-х роках, коли Україна здобула незалежність.

Сьогодні в Бабиному Яру проводяться меморіальні заходи, виставки та наукові дослідження, присвячені темі Голокосту.

Інсталяція в Меморіальному центрі Голокосту "Бабин Яр". Фото: КМДА

