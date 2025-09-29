Украина чтит память жертв Бабьего Яра 29 сентября

Менора в Бабьем Яру. Фото: Вечерний Киев

В понедельник, 29 сентября, в Украине чтят память жертв трагедии в Бабьем Яру. В 1941 году в течение двух дней, 29-30 сентября, в оккупированном нацистами Киеве был проведен первый массовый расстрел безоружного гражданского населения.

Новини.LIVE собрали информацию об истории страшной трагедии.

Реклама

Читайте также:

Когда был введен День памяти

В 2005 году, согласно указу Президента Украины, 29 сентября было официально провозглашено Днем памяти жертв Бабьего Яра. Этот день установлен для того, чтобы почтить память о погибших и привлечь внимание общества к важности памяти о прошлом.

Трагедия Бабьего Яра

В сентябре 1941 года, после оккупации Киева нацистами, началась массовая депортация и уничтожение еврейского населения. Только за два дня было казнено более 33 тысяч человек, а впоследствии погибли еще десятки тысяч. Всего за время оккупации нацисты убили в Бабьем Яру около 100 тысяч человек, среди которых были не только евреи, но и украинцы, ромы и представители других национальностей.

Люди в Бабьем Яру. Фото из архива

Сначала жертв вывозили за город, но в скором времени решили проводить казни прямо в Бабьем Яру.

Это место стало символом не только еврейского геноцида, но и многочисленных других преступлений, совершенных во время войны.

После войны Бабий Яр долгое время оставался забытым. Лишь в 1960-х годах начались первые попытки почтить память погибших. В 1976 году на месте трагедии был установлен памятник. Однако настоящее признание этой трагедии началось лишь в 1990-х годах, когда Украина обрела независимость.

Сегодня в Бабьем Яру проводятся мемориальные мероприятия, выставки и научные исследования, посвященные теме Холокоста.

Инсталляция в Мемориальном центре Холокоста "Бабий Яр". Фото: КГГА

Напомним, в День памяти защитников Украины 29 августа состоялись первые захоронения на мемориальном кладбище.

А недавно для чествования памяти впервые перекрыли Крещатик.