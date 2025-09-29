Украина чтит память жертв Бабьего Яра 29 сентября

Погибли 100 тысяч человек — что известно о трагедии Бабьего Яра
В понедельник, 29 сентября, в Украине чтят память жертв трагедии в Бабьем Яру. В 1941 году в течение двух дней, 29-30 сентября, в оккупированном нацистами Киеве был проведен первый массовый расстрел безоружного гражданского населения.
Когда был введен День памяти
В 2005 году, согласно указу Президента Украины, 29 сентября было официально провозглашено Днем памяти жертв Бабьего Яра. Этот день установлен для того, чтобы почтить память о погибших и привлечь внимание общества к важности памяти о прошлом.
Трагедия Бабьего Яра
В сентябре 1941 года, после оккупации Киева нацистами, началась массовая депортация и уничтожение еврейского населения. Только за два дня было казнено более 33 тысяч человек, а впоследствии погибли еще десятки тысяч. Всего за время оккупации нацисты убили в Бабьем Яру около 100 тысяч человек, среди которых были не только евреи, но и украинцы, ромы и представители других национальностей.
Сначала жертв вывозили за город, но в скором времени решили проводить казни прямо в Бабьем Яру.
Это место стало символом не только еврейского геноцида, но и многочисленных других преступлений, совершенных во время войны.
После войны Бабий Яр долгое время оставался забытым. Лишь в 1960-х годах начались первые попытки почтить память погибших. В 1976 году на месте трагедии был установлен памятник. Однако настоящее признание этой трагедии началось лишь в 1990-х годах, когда Украина обрела независимость.
Сегодня в Бабьем Яру проводятся мемориальные мероприятия, выставки и научные исследования, посвященные теме Холокоста.
