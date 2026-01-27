День памяти жертв Холокоста 27 января — история и основные факты

Менора в Бабьем Яру. Фото: Офис президента

Во вторник, 27 января, отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Эта памятная дата была введена решением Генеральной Ассамблеи ООН 1 ноября 2005 года.

что такое Холокост, сколько людей погибло, где их расстреливали и наказали ли виновных.

Что такое Холокост

Термин "Холокост" с древнегреческого переводится как "всесожжение" и означает систематическое преследование и геноцид евреев нацистской Германией в течение 1933-1945 годов. В этот период нацистская власть намеренно преследовала, заключала в тюрьму и убивала миллионы евреев, а также других людей, которых считала "нежелательными" (ромов, людей с инвалидностью, политических противников). Их отправляли в концлагеря, где многие погибли от расстрелов, голода или в газовых камерах.

По официальным данным, в результате этого геноцида погибли около 6 миллионов евреев. Однако общее количество жертв больше, а по общим оценкам, жертвами массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны, вместе с 4,5 млн взрослых, стали 1,5 млн детей.

Обугленные останки возле печей крематория. Фото: IPN

Нацистский Холокост также отличается своей жестокостью — пленных в том числе использовали для медицинских экспериментов. На них испытывали новые виды химических и механических средств убийства.

Холокост завершился в мае 1945 года, когда союзные войска (США, Великобритания, СССР и другие) победили нацистскую Германию и освободили оставшихся в живых узников лагерей.

День памяти жертв Холокоста

Днем памяти жертв Холокоста 27 января Генассамблея ООН избрала в 2005 году. Именно в этот день 1945 года солдаты 1-го Украинского фронта из рядов Советской Армии освободили узников крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

В этом концлагере, по разным оценкам, погибло от 1,5 до 2,2 млн человек.

Расстрел евреев и мирного населения. Фото: кадр из видео

Объявив 27 января Международным днем памяти жертв Холокоста, Генеральная Ассамблея ООН призвала государства-члены разработать просветительские программы, чтобы последующие поколения сохранили память об этой трагедии с целью предотвращения в будущем актов геноцида и охранять, как памятники истории, места, где происходили массовые убийства евреев.

Впервые Международный день памяти жертв Холокоста отметили во всем мире в 2006 году. Однако некоторые страны отмечали этот день и раньше.

Факты о Холокосте

Основные факты о Холокосте, которые стоит знать каждому:

Холокост был задуман и спланирован нацистско-немецким режимом во главе с Адольфом Гитлером. Нацистская идеология была основана на расистской идеологии, целью которой было устранение евреев и других нежелательных групп из немецкого общества.

Нацисты идентифицировали евреев по записям переписи населения, налоговым декларациям, спискам членов синагог, приходским записям и так далее. Евреям приказали носить отметку на одежде - так называемую "желтую звезду Давида". Их выселяли из собственных домов и переселяли в гетто, где они должны были жить изолированно от другого населения.

Звезда Давида. Фото: Shutterstock

Нацистская власть создавала на оккупированных территориях концлагеря, где заключала евреев и представителей других народов. Лагеря были очень наглядным показателем готовности нацистского режима применять насилие и террор.

Заключенным систематически делали татуировки с их тюремными номерами, чтобы облегчить их идентификацию после смерти от голода, болезней или жестокости в лагере.

Евреев убивали с помощью "циклона Б" или угарного газа. В течение суток отравить газом и сжечь в крематориях могли около 9 тыс. человек.

Евреев убивали с помощью "циклона Б" или угарного газа. В течение суток отравить газом и сжечь в крематориях могли около 9 тыс. человек. Известными местами массовых расстрелов евреев в Украине стали Бабий Яр и Дробицкий Яр.

После окончания Второй мировой войны Соединенные Штаты, Великобритания, СССР и Франция учредили Международный военный трибунал. В ноябре 1945 года уцелевшие высокопоставленные чиновники Третьего рейха предстали перед судом в Нюрнберге. Среди них были Герман Геринг — вице-канцлер Гитлера и один из самых известных нацистских лидеров; министр иностранных дел Иоахим фон Риббентроп; Ганс Франк, генерал-губернатор оккупированной нацистами Польши; нацистский идеолог Альфред Розенберг; и Эрнст Кальтенбруннер, старший офицер СС и глава Главного управления безопасности Рейха. 1 октября 1946 года 12 подсудимых были приговорены к смертной казни, трое оправданы, а остальные подсудимые получили тюремные сроки.

Самый важный обвиняемый, Герман Геринг, покончил жизнь самоубийством в своей камере. Последним умершим обвиняемым в Нюрнберге был Рудольф Гесс в тюрьме Шпандау в 1987 году.

Что такое гетто

В оккупированных городах Восточной и Центральной Европы и Советского Союза немцы сгоняли еврейское население в специально отведенные для этого районы. Многие из них были огорожены стенами, и люди жили там в полной изоляции от остального мира. Жители других гетто имели возможность выходить в город на работу.

Жандарм проверяет женщину, входящую в гетто в Мукачево. Фото: www.yadvashem.org

Самым известным было Варшавское гетто, где содержались 400 000 евреев, — не только потому, что оно было самым большим, но и потому, что весной 1943 года его узники подняли восстание, которое было жестоко подавлено.

В 1942 году фашисты начали массово отправлять обитателей гетто в концлагеря с целью уничтожения.

Бабий Яр

Украина стала одной из территорий, где Холокост приобрел особую форму. На оккупированных нацистами землях массовые расстрелы еврейского населения происходили в оврагах, лесополосах и вблизи населенных пунктов. По оценкам историков, во время Холокоста на территории Украины погибло от 850 тысяч до более 1,5 миллиона евреев.

Одним из самых известных символов Холокоста в Украине стал Бабий Яр — глубокий овраг в Киеве. 29-30 сентября 1941 года по приказу немецких СС и полиции около 33 771 еврей был расстрелян нацистами всего за два дня; это одно из крупнейших массовых убийств евреев во времена войны в одном месте.

Люди в Бабьем Яру. Фото из архива

Сегодня на месте трагедии создается Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", чтобы сохранить память о жертвах и объяснить эту страницу истории следующим поколениям.

Дробицкий Яр

Еще одним известным местом массовых расстрелов гражданского, прежде всего еврейского, населения нацистами во время Второй мировой войны является Дробицкий Яр в Харькове.

Массовые расстрелы в Дробицком Яру продолжались в 1941-1942 годах. Сюда свозили еврейское население Харькова и окружающих населенных пунктов. Тела жертв сбрасывали в овраг, который стал местом массового захоронения.

По разным оценкам, здесь похоронено от 14 до 20 тысяч жертв нацизма. В 2002 году на месте трагедии открыли мемориал. А в 2022-м в центральный монумент мемориала — менору попали российские снаряды.

Память о Холокосте должна предостерегать человечество от повторения геноцидов, языка ненависти и обесценивания человеческой жизни.

