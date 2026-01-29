Видео
Буданов на переговорах показал уровень государственника — Голомша

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 14:02
Николай Голомша дал оценку Буданову на переговорах
Кирилл Буданов на переговорах. Фото иллюстративное: Буданов/Facebook

Экс-заместитель Генерального прокурора Украины Николай Голомша считает, что руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов во время переговоров продемонстрировал достойное поведение. Также юрист раскритиковал популярный в политике термин "команда".

Об этом Николай Голомша отметил в эфире Ранок.LIVE.

Николай Голомша дал оценку действиям Буданова

Экс-глава ГУР и действующий руководитель ОП понравился Голомше своим поведением в Абу-Даби и в США. Голомша отметил, что Буданов "не пригибался, не улыбался, как это делал Умеров и Арахамия, а достойно подавал руку. Это очень важно, воюющему государству — особенно".

Также Голомша отметил, что Буданов говорил без бумаги, отвечая на вопросы бесхитростно и органично. Экс-заместитель Генпрокурора выразил пожелание, чтобы его поведение, было таким и в дальнейшем, потому что это стратегически верная формула поведения украинца.

"Понимает, что за его спиной не команда, как любят говорить. Знаете, уже более двух десятков лет — "команда". Я считаю, что за "команду" надо просто людям прогонять тех политиков. Не может быть "команды" в государственном деле. Это должны быть государственники, это должен быть государственный аппарат, и не может быть никакой команды, потому что это коррупция", — добавил Голомша.

Напомним, что Кирилл Буданов почтил память героев Крут. Он отметил, что их героизм стал символом отваги украинцев.

Ранее мы также информировали, что украинские медиа обратили внимание на прогнозы, которые озвучивал Кирилл Буданов. Часть из них подтвердилась, а другие остаются актуальными.

