Николай Голомша дал оценку Буданову на переговорах

Кирилл Буданов на переговорах. Фото иллюстративное: Буданов/Facebook

Экс-заместитель Генерального прокурора Украины Николай Голомша считает, что руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов во время переговоров продемонстрировал достойное поведение. Также юрист раскритиковал популярный в политике термин "команда".

Об этом Николай Голомша отметил в эфире Ранок.LIVE.

Николай Голомша дал оценку действиям Буданова

Экс-глава ГУР и действующий руководитель ОП понравился Голомше своим поведением в Абу-Даби и в США. Голомша отметил, что Буданов "не пригибался, не улыбался, как это делал Умеров и Арахамия, а достойно подавал руку. Это очень важно, воюющему государству — особенно".

Также Голомша отметил, что Буданов говорил без бумаги, отвечая на вопросы бесхитростно и органично. Экс-заместитель Генпрокурора выразил пожелание, чтобы его поведение, было таким и в дальнейшем, потому что это стратегически верная формула поведения украинца.

"Понимает, что за его спиной не команда, как любят говорить. Знаете, уже более двух десятков лет — "команда". Я считаю, что за "команду" надо просто людям прогонять тех политиков. Не может быть "команды" в государственном деле. Это должны быть государственники, это должен быть государственный аппарат, и не может быть никакой команды, потому что это коррупция", — добавил Голомша.

