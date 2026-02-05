Видео
Главная Новости дня Буданов подвел первые итоги нового раунда переговоров в Абу-Даби

Буданов подвел первые итоги нового раунда переговоров в Абу-Даби

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 14:49
Переговоры в Абу-Даби 5 февраля — Буданов подвел итоги встречи
Кирилл Буданов. Фото: Reuters

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов сообщил о первых результатах трехсторонней встречи с Россией и США в Абу-Даби 5 февраля. Он заявил, что переговоры прошли конструктивно и поблагодарил США и ОАЭ за поддержку.

Об этом руководитель ОПУ сказал в комментарии "РБК-Украина", сообщают Новини.LIVE.

Буданов прокомментировал второй этап переговоров

"Переговоры прошли действительно конструктивно. Благодарен США и ОАЭ за качественную организацию и посредничество", — сказал Буданов.

В то же время он не стал уточнять, каких именно результатов удалось достичь сторонам во время второго раунда консультаций.

Напомним, 5 февраля в Абу-Даби завершился второй этап трехсторонних переговоров между Украиной, РФ и США.

Ранее российская сторона заявила об "определенном прогрессе" в переговорном процессе. В то же время в Кремле обвинили Европу в эскалации конфликта.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
