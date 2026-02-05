Відео
Головна Новини дня Буданов підбив перші підсумки нового раунду переговорів в Абу-Дабі

Буданов підбив перші підсумки нового раунду переговорів в Абу-Дабі

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 14:49
Переговори в Абу-Дабі 5 лютого — Буданов підбив підсумки зустрічі
Кирило Буданов. Фото: Reuters

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов повідомив про перші результати тристоронньої зустрічі з Росією та США в Абу-Дабі 5 лютого. Він заявив, що переговори пройшли конструктивно та подякував США і ОАЕ за підтримку.

Про це керівник ОПУ сказав у коментарі "РБК-Україна", повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Буданов прокоментував другий етап переговорів

"Перемовини пройшли дійсно конструктивно. Вдячний США та ОАЕ за якісну організацію та посередництво", — сказав Буданов.

Водночас він не став уточнювати, яких саме результатів вдалося досягти сторонам під час другого раунду консультацій.

Нагадаємо, 5 лютого в Абу-Дабі завершився другий етап тристоронніх переговорів між Україною, РФ і США.

Раніше російська сторона заявила про "певний прогрес" у переговорному процесі. Водночас у Кремлі звинуватили Європу в ескалації конфлікту.

росія США Україна Кирило Буданов війна в Україні мирні переговори Абу-Дабі
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
