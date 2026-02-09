Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Потенційний політпроєкт Буданова зріс у рейтингах, — опитування

Потенційний політпроєкт Буданова зріс у рейтингах, — опитування

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 20:02
Потенційний політпроєкт Буданова зріс у рейтингах, —опитування
Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

На потенційних виборах до Верховної Ради політичний проєкт керівника Офісу Президента Кирила Буданова увійшов би до трійки лідерів за рівнем електоральної підтримки українців.

Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією New Image Marketing Group, передає Новини.LIVE

Реклама
Читайте також:

Рейтинг Буданова

Згідно з дослідженням, за партію Буданова готові проголосувати 10,2% респондентів. Порівняно з груднем 2025 року, коли рівень її підтримки становив 5,4%, рейтинг проєкту зріс майже вдвічі і це найвищий показник зростання серед провідних політичних сил. 

Для порівняння, підтримка партії "Європейська солідарність" також становить 10,2%, однак із грудня її рейтинг зріс лише на 1,8%. Партія Валерія Залужного зберігає лідерство з показником 11,1%, водночас її підтримка відносно грудня зменшилася на 2,1%.

Негативну динаміку також демонструють політичні сили, асоційовані з президентом Володимиром Зеленським і Дмитром Разумковим. Зокрема, рейтинг проєкту Володимира Зеленського знизився до 9,9%, а підтримка партії Дмитра Разумкова — до 4,8%.

Нагадаємо, що до цього повідомлялось, як Кирило Буданов прокоментував новий етап переговорів в Абу-Дабі. 

Також стало відомо про те, що нардеп Ярослав Железняк оцінив зміни в ОП після призначення Буданова. 

вибори українці рейтинг політики Кирило Буданов
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації