Потенційний політпроєкт Буданова зріс у рейтингах, —опитування

На потенційних виборах до Верховної Ради політичний проєкт керівника Офісу Президента Кирила Буданова увійшов би до трійки лідерів за рівнем електоральної підтримки українців.

Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією New Image Marketing Group, передає Новини.LIVE.

Рейтинг Буданова

Згідно з дослідженням, за партію Буданова готові проголосувати 10,2% респондентів. Порівняно з груднем 2025 року, коли рівень її підтримки становив 5,4%, рейтинг проєкту зріс майже вдвічі і це найвищий показник зростання серед провідних політичних сил.

Для порівняння, підтримка партії "Європейська солідарність" також становить 10,2%, однак із грудня її рейтинг зріс лише на 1,8%. Партія Валерія Залужного зберігає лідерство з показником 11,1%, водночас її підтримка відносно грудня зменшилася на 2,1%.

Негативну динаміку також демонструють політичні сили, асоційовані з президентом Володимиром Зеленським і Дмитром Разумковим. Зокрема, рейтинг проєкту Володимира Зеленського знизився до 9,9%, а підтримка партії Дмитра Разумкова — до 4,8%.

