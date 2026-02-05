Видео
Главная Новости дня Нардеп заявил, что Буданов существенно изменил формат переговоров

Нардеп заявил, что Буданов существенно изменил формат переговоров

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 23:11
Что изменило появление Буданова на переговорах — нардеп объяснил
Глава Офиса Президента Кирилл Буданов. Фото: Reuters

Активное участие главы Офиса Президента Кирилла Буданова в переговорах существенно изменило их формат. Стало значительно больше конкретики.

Об этом заявил нардеп Юрий Камельчук в эфире Вечір.LIVE в четверг, 5 февраля.

Читайте также:

Что изменилось в переговорах из-за участия Буданова

Нардеп положительно оценил участие Кирилла Буданова в переговорах. Он отметил, что из-за этого разговоры приобрели предметность.

"Конкретные разговоры пошли тогда, когда Буданов появился непосредственно в этой группе не где-то время от времени. И поэтому появилось больше конкретики", — отметил Камельчук.

Он отметил, что россиянам стало сложнее затягивать процесс из-за Буданова. Исчезли многочисленные "лекции" РФ.

"Я не могу говорить о каких-то деталях. Но идет речь о том, что сговорчивее стали. И, условно говоря, сложнее этим двум нашим ярким представителям в делегации от Украины "вешать лапшу", какие-то там исторические лекции, проповеди делать, как это раньше делали россияне. Наши ребята буквально останавливают этот процесс словами и переводят в конструктивное русло", — заявил нардеп.

Камельчук добавил, что затягивание обменов со стороны России — это элемент психологического давления на Украину. Враг считает, что это может заставить Киев быть более сговорчивым.

Напомним, ранее мы писали о том, как Буданов прокомментировал новый этап переговоров в Абу-Даби. Он ответил, была ли встреча конструктивной.

Также мы рассказывали о том, что нардеп Ярослав Железняк оценил изменения в ОП после назначения Буданова. Он отметил, что некоторые политические процессы начали выглядеть более упорядоченно.

переговоры Кирилл Буданов война в Украине мирные переговоры
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
