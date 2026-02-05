Відео
Головна Новини дня Нардеп заявив, що Буданов суттєво змінив формат переговорів

Нардеп заявив, що Буданов суттєво змінив формат переговорів

Дата публікації: 5 лютого 2026 23:11
Що змінила поява Буданова на переговорах — нардеп пояснив
Голова Офісу Президента Кирило Буданов. Фото: Reuters

Активна участь голови Офісу Президента Кирила Буданова у переговорах суттєво змінила їхній формат. Стало значно більше конкретики.

Про це заявив нардеп Юрій Камельчук в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 5 лютого.

Що змінилося у переговорах через участь Буданова

Нардеп позитивно оцінив присутність Кирила Буданова на переговорах. Він наголосив, що через це розмови набули предметності.

"Конкретніші розмови пішли тоді, коли Буданов з'явився безпосередньо в цій групі не десь час від часу. І тому з'явилось більше конкретики", — зазначив Камельчук.

Він зауважив, що росіянам стало складніше затягувати процес через Буданова. Зникли численні "лекції" РФ.

"Я не можу говорити про якісь деталі. Але йде мова про те, що зговірливішими стали. І, умовно кажучи, складніше цим двом нашим яскравим представникам в делегації від України "вішати лапшу", якісь там історичні лекції, проповіді робити, як це раніше робили росіяни. Наші хлопці буквально зупиняють цей процес словами і переводять в конструктивне русло", — заявив нардеп.

Камельчук додав, що затягування обмінів з боку Росії — це елемент психологічного тиску на Україну. Ворог вважає, що це може змусити Київ бути поступливішим.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як Буданов прокоментував новий етап переговорів в Абу-Дабі. Він відповів, чи була зустріч конструктивною.

Також ми розповідали про те, що нардеп Ярослав Железняк оцінив зміни в ОП після призначення Буданова. Він наголосив, що деякі політичні процеси почали виглядати більш впорядковано. 

переговори Кирило Буданов війна в Україні війна мирні переговори
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
