Кирило Буданов та Давид Арахамія розмовляють з Володимиром Зеленським. Фото: ОП

Зміна складу команди перемовників може наблизити мир в Україні. Голова Офісу Президента Кирило Буданов та очільника фракції "Слуга народу" Давид Арахамія здатні пришвидшити завершення війни.

Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев під час пленарного засідання у вівторок, 10 лютого, передає Новини.LIVE.

Що змінює поява Арахамії і Буданова на переговорах

Гетманцев подякував команді перемовників та зазначив, що вони просуваються непросто. Росіяни висувають додаткові умови.

"Але я переконаний в тому, що зміна перемовників і додавання, зокрема, Давида Арахамії і Кирила Буданова до команди перемовників додасть потужний поштовх до того, щоб ми врешті прийшли до миру", — зазначив Гетманцев.

Він наголосив, що парламентарі мають об'єднатися і працювати заради миру і майбутнього України. Гетманцев закликав депутатів забути про популізм.

"Ми маємо припинити бездіяльність політичні ігри та популізм, який сьогодні розквітнув в цій залі. Він не кричить, він волає про історичні паралелі з УНР 1918 року. Ми маємо з вами припинити бути політиками і стати державниками", — сказав голова фінансового комітету ВР.

Він зауважив, що депутати повинні підтримати надважливі фінансові рішення для країни "напередодні дуже важкої ситуації". Гетманцев наголосив на значущості проведення пенсійної реформи, а також підтримки євроінтеграції.

