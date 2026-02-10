Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Переговори з Арахамією і Будановим принесуть мир, — Гетманцев

Переговори з Арахамією і Будановим принесуть мир, — Гетманцев

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 13:00
Поява Буданова та Арахамії на переговорах принесе мир — Гетманцев
Кирило Буданов та Давид Арахамія розмовляють з Володимиром Зеленським. Фото: ОП

Зміна складу команди перемовників може наблизити мир в Україні. Голова Офісу Президента Кирило Буданов та очільника фракції "Слуга народу" Давид Арахамія здатні пришвидшити завершення війни.

Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев під час пленарного засідання у вівторок, 10 лютого, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Що змінює поява Арахамії і Буданова на переговорах

Гетманцев подякував команді перемовників та зазначив, що вони просуваються непросто. Росіяни висувають додаткові умови.

"Але я переконаний в тому, що зміна перемовників і додавання, зокрема, Давида Арахамії і Кирила Буданова до команди перемовників додасть потужний поштовх до того, щоб ми врешті прийшли до миру", — зазначив Гетманцев.

Він наголосив, що парламентарі мають об'єднатися і працювати заради миру і майбутнього України. Гетманцев закликав депутатів забути про популізм.

"Ми маємо припинити бездіяльність політичні ігри та популізм, який сьогодні розквітнув в цій залі. Він не кричить, він волає про історичні паралелі з УНР 1918 року. Ми маємо з вами припинити бути політиками і стати державниками", — сказав голова фінансового комітету ВР.

Він зауважив, що депутати повинні підтримати надважливі фінансові рішення для країни "напередодні дуже важкої ситуації". Гетманцев наголосив на значущості проведення пенсійної реформи, а також підтримки євроінтеграції.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що нардеп Юрій Камельчук позитивно оцінив появу Буданова на переговорах. Він наголосив, що це змінило формат перемовин.

Також ми розповідали про те, чи міг би Буданов перемогти на виборах до Верховної Ради — результати опитування.

Давид Арахамія переговори Данило Гетманцев Кирило Буданов мирна угода
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації