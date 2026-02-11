Відео
Політолог назвав Буданова козирною картою переговорів

Політолог назвав Буданова козирною картою переговорів

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 09:35
Політолог Когут назвав Кирила Буданова козирною картою України у переговорах
Кирило Буданов. Фото: УНІАН

Політолог Ігор Когут оцінив роль керівника Офісу Президента та очільника делегації Кирила Буданова у переговорах. Він назвав його козирною картою. За словами Когута, наразі ставка на предметність, а не політику.

Про це Ігор Когут повідомив в ефірі Ранок.LIVE.

Читайте також:

Роль Буданова у переговорах щодо завершення війни

Когут зауважив, що Буданов важливий настільки, наскільки його сприймає інша сторона. За його словами, довіра та повага підвищують шанси на результат, тоді як формальний підхід лише ускладнює переговори.

"Ми переходимо до предметних розмов. Не політичних заяв. Ми викликали з російської сторони так само більш предметних людей цією делегацією. Це зміна парадигми цих переговорів. Бути оптимістами, що вони щось там пришвидшать, не хотілося бути. Але, в принципі, ми бачимо більш перехід до предметності. Менше політики, більше предметності", — каже політолог.

За його словами, Буданов — це карта України, можливо, козирна. Водночас вирішальними залишаються команда, підхід і поява предметності.

"А з точки зору особистості, справді, американці дуже поважають військових", — додав керівник ОП.

Нагадаємо, голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев заявив, що зміна складу команди перемовників може наблизити завершення війни в Україні.

Раніше нардеп Юрій Камельчук оцінив участь Буданова у переговорах.

війна переговори Україна політики Кирило Буданов
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
