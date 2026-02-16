Буданов отправился в Женеву на мирные переговоры с США и РФ

Кирилл Буданов и украинская делегация. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Украинская делегация во главе с главой ОП Кириллом Будановым отправилась в Женеву, где 17-18 февраля состоится третий раунд переговоров с США и Россией. Представители во время дороги обсудят историю страны, чтобы найти правильные выводы.

Об этом Буданов сообщил в своем Telegram-канале.

Реклама

Читайте также:

Украина отправилась на переговоры в Женеве

"На пути в Женеву. Впереди — следующий раунд переговоров. По дороге с коллегами будем обсуждать уроки нашей истории, искать правильные выводы. Интересы Украины должны быть защищены", — подчеркнул Буданов.

Напомним, президент Владимир Зеленский недавно анонсировал, что Украина будет обсуждать на встрече новое энергетическое перемирие.

Также глава государства рассказал, что пессимистично настроен на результат, поскольку Россия изменила делегацию.