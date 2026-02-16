Видео
Главная Новости дня Делегация Украины отправилась в Женеву на переговоры с США и Россией

Делегация Украины отправилась в Женеву на переговоры с США и Россией

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 01:45
Буданов отправился в Женеву на мирные переговоры с США и РФ
Кирилл Буданов и украинская делегация. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Украинская делегация во главе с главой ОП Кириллом Будановым отправилась в Женеву, где 17-18 февраля состоится третий раунд переговоров с США и Россией. Представители во время дороги обсудят историю страны, чтобы найти правильные выводы.

Об этом Буданов сообщил в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Украина отправилась на переговоры в Женеве

"На пути в Женеву. Впереди — следующий раунд переговоров. По дороге с коллегами будем обсуждать уроки нашей истории, искать правильные выводы. Интересы Украины должны быть защищены", — подчеркнул Буданов.

Напомним, президент Владимир Зеленский недавно анонсировал, что Украина будет обсуждать на встрече новое энергетическое перемирие.

Также глава государства рассказал, что пессимистично настроен на результат, поскольку Россия изменила делегацию.

США Швейцария Кирилл Буданов война в Украине Россия мирные переговоры
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
