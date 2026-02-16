Буданов відправився у Женеву на мирні переговори зі США та РФ

Делегація України вирушила до Женеви на переговори зі США та Росією
Українська делегація на чолі з главою ОП Кирилом Будановим відправилась до Женеви, де 17-18 лютого відбудеться третий раунд переговорів зі США та Росією. Представники під час дороги обговорять історію країни, щоб знайти правильні висновки.
Про це Буданов повідомив у своєму Telegram-каналі.
Україна відправилась на переговори у Женеві
"На шляху до Женеви. Попереду — наступний раунд перемовин. Дорогою з колегами будемо обговорювати уроки нашої історії, шукати правильні висновки. Інтереси України мають бути захищені", — наголосив Буданов.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський нещодавно анонсував, що Україна буде обговорювати на зустрічі нове енергетичне перемир'я.
Також глава держави розповів, що песимістично налаштований на результат, оскільки Росія змінила делегацію.
