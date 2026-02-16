Відео
Головна Новини дня Делегація України вирушила до Женеви на переговори зі США та Росією

Делегація України вирушила до Женеви на переговори зі США та Росією

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 01:45
Буданов відправився у Женеву на мирні переговори зі США та РФ
Кирило Буданов та українська делегація. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Українська делегація на чолі з главою ОП Кирилом Будановим відправилась до Женеви, де 17-18 лютого відбудеться третий раунд переговорів зі США та Росією. Представники під час дороги обговорять історію країни, щоб знайти правильні висновки.

Про це Буданов повідомив у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Україна відправилась на переговори у Женеві

"На шляху до Женеви. Попереду — наступний раунд перемовин. Дорогою з колегами будемо обговорювати уроки нашої історії, шукати правильні висновки. Інтереси України мають бути захищені", — наголосив Буданов.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський нещодавно анонсував, що Україна буде обговорювати на зустрічі нове енергетичне перемир'я.

Також глава держави розповів, що песимістично налаштований на результат, оскільки Росія змінила делегацію.

США Швейцарія Кирило Буданов війна в Україні Росія мирні переговори
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
