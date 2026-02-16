Експерт заявив про програш Росії на переговорному треку через Буданова

Очільник ОП Кирило Буданов. Фото: Reuters

Долучення голови Офісу Президента Кирила Буданова до перемовин зіпсувало становище РФ. Москва почала програвати на переговорному треку на рівні фактів і конкретики. Росія більше не диктує умови.

Такі думки висловив блогер та політичний експерт Олексій Голобуцький, передає Новини.LIVE.

Політексперт про Буданова на перемовинах

"В будь-якій незрозумілій ситуації — випускай Мединського. Таку тактику вирішив застосувати Путін. Бо Росія програє переговорний трек. Програє на рівні фактів, конкретики та аргументів. Ситуація помітно змінилася після входження до української делегації Кирила Буданова. Тільки лінивий не помітив, як з його приходом переговори перейшли з площини пропагандистських наративів у формат чітких позицій, безпекових розрахунків і предметної відповідальності. До цього на переговори випустили навіть одного з найдосвідченіших людей у РФ — начальника ГРУ Ігоря Костюкова", — написав Голобуцький.

Експерт додав, що такий хід росіян не "зламав" Буданова та всю українську переговорну групу. Інтересами нашої держави не знехтували.

"Навіть російському хайлевел-розвіднику виявилося непросто узгоджувати реальну військову ситуацію РФ із вигаданими наративами та сконструйованою "паралельною" реальністю. Це точно не на руку Кремлю. Тому зараз Кремль вирішив іти за старою схемою — знову випускає на арену нового раунду переговорів у Женеві Володимира Мединського. Персонажа, покликаного не домовлятися, а розмивати сенси історичними міфами й інформаційним шумом", — підкреслив блогер.

Попри це експерт висловив думку, що залучення Мединського раніше було переважно для затягування всього процесу й внутрішнього телевізійного ефекту в РФ. Однак зараз повернення Мединського має значно більш конкретну й персоніфіковану мету.

"Москва намагається організувати деградацію всього переговорного процесу і перевести його з площини безпекової конкретики в ідеологічну полеміку. Бо коли Росія не здатна конкурувати рівнем фігур та змістом їхніх позицій, вона просто намагається руйнувати їхній вплив. І замість конкуренції по суті вдається до тактики розбалансування", — констатував політолог.

Голобуцький переконаний, що це — пряма спроба Путіна вибити ґрунт з-під ніг Буданова.

"Зрозуміло, з цього нічого не вийде. Поки що налагоджена Будановим системна робота ГУР успішно вибиває з-під ніг Путіна економіку — нафто-газовидобуток, переробку та транспортування. А ще попереду нові санкції. Стратегічно "мединизація" перемовного процесу означає, що Росія більше не диктує умови, а змушена якось реагувати та петляти. Війна ґрунтується на хитрощах і саме завдяки хитрощам Буданова та всієї української делегації противник знову опинився в ситуації, де він змушений доганяти наші дії. Це ще один прямий сигнал втрат позицій Росії", — впевнений Голобуцький.

