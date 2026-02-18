Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украина и Россия провели отдельную встречу в Женеве

Украина и Россия провели отдельную встречу в Женеве

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 19:52
В Женеве Украина и Россия провели отдельную встречу
Рустем Умеров. Фото: Новини.LIVE

В Женеве после переговоров Украина и Россия провели отдельную встречу. Однако сейчас темы обсуждения неизвестны.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец в среду, 18 февраля.

Реклама
Читайте также:

Встреча Украины и России

На двусторонней встрече были представлены представители российской и украинской делегаций. Речь идет о Давиде Арахамии, Рустеме Умерове и Владимире Мединском. 

В комментарии российским СМИ представитель Москвы подтвердил, что была отдельная встреча с Украиной после переговоров. Известно, что она длилась примерно полтора часа.

Переговоры в Женеве — какие результаты

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах в Женеве были два направления — военное и политическое. По его словам, наработки есть.

Секретарь СНБО Рустем Умеров отметил, что переговоры между Украиной, Россией и США были содержательными и результативными. А руководитель ОП Кирилл Буданов говорит, что разговор был непростым, но важным.

Представитель МИД Георгий Тихий сообщил на брифинге, что уже есть договоренность о следующей встрече Украины с Россией, но пока без деталей. Также он высказался о важности участия европейцев.

Известно, что по итогам переговоров стороны договорились не раскрывать деталей.

США война переговоры Украина Россия мирные переговоры
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации