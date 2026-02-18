В Женеве Украина и Россия провели отдельную встречу

Рустем Умеров. Фото: Новини.LIVE

В Женеве после переговоров Украина и Россия провели отдельную встречу. Однако сейчас темы обсуждения неизвестны.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец в среду, 18 февраля.

Реклама

Читайте также:

Встреча Украины и России

На двусторонней встрече были представлены представители российской и украинской делегаций. Речь идет о Давиде Арахамии, Рустеме Умерове и Владимире Мединском.

В комментарии российским СМИ представитель Москвы подтвердил, что была отдельная встреча с Украиной после переговоров. Известно, что она длилась примерно полтора часа.

Переговоры в Женеве — какие результаты

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах в Женеве были два направления — военное и политическое. По его словам, наработки есть.

Секретарь СНБО Рустем Умеров отметил, что переговоры между Украиной, Россией и США были содержательными и результативными. А руководитель ОП Кирилл Буданов говорит, что разговор был непростым, но важным.

Представитель МИД Георгий Тихий сообщил на брифинге, что уже есть договоренность о следующей встрече Украины с Россией, но пока без деталей. Также он высказался о важности участия европейцев.

Известно, что по итогам переговоров стороны договорились не раскрывать деталей.