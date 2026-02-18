Украина и Россия проведут новую встречу — детали от МИД

Георгий Тихий. Фото: Новини.LIVE/Анна Сирык

Украина и Россия договорились о следующей встрече после переговоров в Женеве. Однако пока детали и даты сообщать не будут.

Об этом представитель МИД Георгий Тихий рассказал во время брифинга для СМИ в среду, 18 февраля, передает корреспондент Новини.LIVE Анна Сирык.

Встреча Украины и России

Тихий заверил, что украинская делегация постоянно поднимает вопрос на переговорах по обмену пленными и ускорению мира.

"Могу также сказать, что в общих чертах, что есть принципиальная договоренность о следующей встрече, но детали и даты пока раскрывать по понятным причинам не будем", — рассказал он.

Больше деталей будет после возвращения украинской делегации из Женевы, которая предоставит отчет главе государства Владимиру Зеленскому.

Переговоры в Женеве

Первый раунд переговоров в Женеве состоялся 17 февраля, во время которых США, Украина и Россия обсуждали практические вопросы и механику возможных решений.

После этого секретарь СНБО Рустем Умеров встретился с представителями США и партнерамы с Европы.

А сегодня прошел второй раунд переговоров. Консультации проводились в группах по двум направлениям. Речь идет о политическом и военном.

После разговора з украинской делегацией Зеленский заявил, что по политическому направлению есть некоторые наработки. В то же время позиции разные.

Также переговоры в Женеве оценил секретарь СНБО, который назвал их содержательными и результативными.

Массированный обстрел Украины перед переговорами

В ночь на 17 февраля Россия осуществила массированный обстрел Украины. Враг атаковал ракетами и дронами. За информацией главы МИД Андрея Сибиги, целями захватчиков были энергетическая и гражданская инфраструктуры.

На обстрел также реагировал Зеленский, который заявил, что РФ встретила первый день переговоров массированной атакой.