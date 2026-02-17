Сибига отреагировал на массированный удар по энергетике 17 февраля

Глава МИД Андрей Сибига. Фото: Facebook/andrij.sybiha

Россияне в ночь на 17 февраля в очередной раз массированно ударили по энергетике Украины. Атака состоялась перед очередным раундом мирных переговоров. Такой поступок россиян прокомментировал Министр иностранных дел Андрей Сибига.

Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на сообщение главы МИД в соцсети "X".

Сибига об ударе по энергетике

Министр иностранных дел отметил, что прошлой ночью россияне атаковали энергетическую и гражданскую инфраструктуру Украины. Произошло это перед самыми переговорами в Женеве.

"Степень пренебрежения России к мирным усилиям: массовый ракетный и дроновый удар по Украине непосредственно перед следующим раундом переговоров в Женеве", — написал Сибига.

Сообщение Андрея Сибиги. Фото: скриншот

Он добавил, что язык давления — единственное, что понимает Москва. По словам министра, РФ не будет воспринимать дипломатию всерьез, если та не будет опираться на силу.

"Новые пакеты санкций имеют решающее значение. Блокировка теневого флота. Запрет морских услуг. Запрет въезда для участников российской агрессии. Только наше единство и сила положат конец этой войне", — подчеркнул Сибига.

