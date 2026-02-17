Видео
Главная Новости дня Россияне просчитали удар — Зеленский прокомментировал ночную атаку

Россияне просчитали удар — Зеленский прокомментировал ночную атаку

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 09:53
Комбинированный удар по энергетике — Зеленский назвал масштабы атаки
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский сообщил, что после массированной российской атаки во многих регионах Украины продолжаются спасательные и восстановительные работы. По его словам, удар был комбинированным и, как он подчеркнул, намеренно спланированным так, чтобы нанести максимальный ущерб энергетической инфраструктуре.

Об этом Владимир Зеленский сообщил на странице в Telegram, сообщает Новини.LIVE.

Зеленский прокомментировал ночной удар России по энергетике Украины

Отдельно президент обратил внимание на последствия удара по Одессе. После атаки дронами без тепла и водоснабжения остались десятки тысяч людей. Зеленский отметил, что все необходимые службы уже работают, чтобы помочь и восстановить обеспечение.

Масована атака
Последствия атаки в Одесской области. Фото: ГСЧС Одесской области

В целом, по его информации, под ударом оказались 12 областей. Известно о девяти раненых, среди которых есть дети. Также сообщается о повреждении более чем десяти жилых домов и объектов железной дороги.

Обстріли
Пожар в Днепропетровской области. Фото: ГСЧС Днепропетровщины

В своем заявлении Зеленский подчеркнул, что партнеры должны реагировать на удары, направленные против жизни, а Россия должна отвечать за агрессию.

"Партнеры должны реагировать на все эти удары против жизни. Россия должна отвечать за агрессию. Наша дипломатия будет более эффективной, если будет справедливость и сила. Сила давления на РФ — давления санкций, постоянной и быстрой поддержки украинской армии, нашей ПВО. Чтобы мир был реальным и справедливым, действовать нужно на единственный источник этой агрессии. Потому что именно Москва продолжает убийства, массированные атаки, штурмы", — акцентировал Зеленский.

Напомним, в Одессе возникли серьезные проблемы с водоснабжением и электроэнергией после массированной атаки 17 февраля.

Кроме того, Россия пыталась атаковать Бурштынскую ТЭЦ утром, 17 февраля. Раздавались громкие взрывы в регионе.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
