Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росіяни прорахували удар — Зеленський прокоментував нічну атаку

Росіяни прорахували удар — Зеленський прокоментував нічну атаку

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 09:53
Комбінований удар по енергетиці — Зеленський назвав масштаби атаки
Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський повідомив, що після масованої російської атаки в багатьох регіонах України тривають рятувальні та відновлювальні роботи. За його словами, удар був комбінованим і, як він наголосив, навмисно спланованим так, щоб завдати максимальної шкоди енергетичній інфраструктурі. 

Про це Володимир Зеленський повідомив на сторінці у Telegram, повідомляє Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Зеленський прокоментував нічний удар Росії по енергетиці України

Окремо президент звернув увагу на наслідки удару по Одесі. Після атаки дронами без тепла та водопостачання залишилися десятки тисяч людей. Зеленський наголосив, що всі необхідні служби вже працюють, щоб допомогти та відновити забезпечення.

Масована атака
Наслідки атаки в Одеській області. Фото: ДСНС Одещини

Загалом, за його інформацією, під ударом опинилися 12 областей. Відомо про дев’ятьох поранених, серед яких є діти. Також повідомляється про пошкодження більш ніж десяти житлових будинків і об’єктів залізниці.

Обстріли
Пожежа в Дніпропетровській області. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

У своїй заяві Зеленський підкреслив, що партнери мають реагувати на удари, спрямовані проти життя, а Росія повинна відповідати за агресію.

"Партнери мають реагувати на всі ці удари проти життя. Росія повинна відповідати за агресію. Наша дипломатія буде ефективнішою, якщо буде справедливість і сила. Сила тиску на РФ – тиску санкцій, постійної та швидкої підтримки української армії, нашої ППО. Щоб мир був реальним і справедливим, діяти потрібно на єдине джерело цієї агресії. Тому що саме Москва продовжує вбивства, масовані атаки, штурми", — акцентував Зеленський. 

Нагадаємо, в Одесі виникли серйозні проблеми з водопостачанням та електроенергією після масованої атаки 17 лютого.

Окрім того, Росія намагалася атакувати Бурштинську ТЕЦ вранці, 17 лютого. Лунали гучні вибухи в регіоні.

Володимир Зеленський обстріли ракети дрони війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації