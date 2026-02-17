Комбінований удар по енергетиці — Зеленський назвав масштаби атаки

Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський повідомив, що після масованої російської атаки в багатьох регіонах України тривають рятувальні та відновлювальні роботи. За його словами, удар був комбінованим і, як він наголосив, навмисно спланованим так, щоб завдати максимальної шкоди енергетичній інфраструктурі.

Про це Володимир Зеленський повідомив на сторінці у Telegram, повідомляє Новини.LIVE.

Окремо президент звернув увагу на наслідки удару по Одесі. Після атаки дронами без тепла та водопостачання залишилися десятки тисяч людей. Зеленський наголосив, що всі необхідні служби вже працюють, щоб допомогти та відновити забезпечення.

Наслідки атаки в Одеській області. Фото: ДСНС Одещини

Загалом, за його інформацією, під ударом опинилися 12 областей. Відомо про дев’ятьох поранених, серед яких є діти. Також повідомляється про пошкодження більш ніж десяти житлових будинків і об’єктів залізниці.

Пожежа в Дніпропетровській області. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

У своїй заяві Зеленський підкреслив, що партнери мають реагувати на удари, спрямовані проти життя, а Росія повинна відповідати за агресію.

"Партнери мають реагувати на всі ці удари проти життя. Росія повинна відповідати за агресію. Наша дипломатія буде ефективнішою, якщо буде справедливість і сила. Сила тиску на РФ – тиску санкцій, постійної та швидкої підтримки української армії, нашої ППО. Щоб мир був реальним і справедливим, діяти потрібно на єдине джерело цієї агресії. Тому що саме Москва продовжує вбивства, масовані атаки, штурми", — акцентував Зеленський.

Нагадаємо, в Одесі виникли серйозні проблеми з водопостачанням та електроенергією після масованої атаки 17 лютого.

Окрім того, Росія намагалася атакувати Бурштинську ТЕЦ вранці, 17 лютого. Лунали гучні вибухи в регіоні.