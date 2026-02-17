Вибухи в Бурштині на Івано-Франківщині 17 лютого — що відомо

Рятувальник. Ілюстративне фото: ДСНС

У місті Бурштин на Івано-Франківщині пролунала серія потужних вибухів вранці 17 лютого. Регіон перебуває під атакою російських крилатих ракет.

Про це, як пише Новини.LIVE, повідомляють "Суспільне" та Повітряні сили ЗСУ.

Вибухи на Івано-Франківщині

Близько 07:09 мешканці Бурштину могли почути серію потужних вибухів. Як повідомили у ПС ЗСУ, ворог атакував область крилатими ракетами.

Заява ПС ЗСУ. Фото: скриншот Telegram

"Ворожі ракети в повітряному просторі області! Перейдіть в безпечне місце", — також попередила мешканців голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Заява Світлани Онищук. Фото: скриншот з Telegram

Зазначимо, що сигнал повітряної тривоги було оголошено в усіх областях України через загрозу застосування балістичного озброєння з боку РФ.

Крім того, як повідомлялося, російська армія завдала ударів по Одесі. Внаслідок атаки постраждала цивільна інфраструктура та є поранені.

Також під ударом РФ опинилося Дніпро — у місті пошкоджено адмінбудівлю та спалахнуло авто.