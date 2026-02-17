Взрывы в Бурштыне на Ивано-Франковщине 17 февраля — что известно

Спасатель. Иллюстративное фото: ГСЧС

В городе Бурштын Ивано-Франковской области прогремела серия мощных взрывов утром 17 февраля. Регион находится под атакой российских крылатых ракет.

Об этом, как пишет Новини.LIVE, сообщают "Суспільне" и Воздушные силы ВСУ.

Взрывы в Ивано-Франковской области

Около 07:09 жители Бурштына могли услышать серию мощных взрывов. Как сообщили в ВС ВСУ, враг атаковал область крылатыми ракетами.

Заявление ПС ВСУ. Фото: скриншот Telegram

"Вражеские ракеты в воздушном пространстве области! Перейдите в безопасное место",- также предупредила жителей председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.

Заявление Светланы Онищук. Фото: скриншот из Telegram

Отметим, что сигнал воздушной тревогибыл объявлен во всех областях Украины из-за угрозы применения баллистического вооружения со стороны РФ.

Кроме того, как сообщалось, российская армия нанесла удары по Одессе. В результате атаки пострадала гражданская инфраструктура и есть раненые.

Также под ударом РФ оказался Днепр — в городе повреждено админздание и загорелось авто.