Обстрел Украины 17 февраля - Россия запустила ракеты

Россияне под утро во вторник, 17 февраля, запустили по Украине крылатые ракеты со стратегической авиации. Сейчас первые вражеские цели уже в воздушном пространстве нашей страны.

Об этом в Telegram сообщают Воздушные силы ВСУ.

Ракетная атака на Украину 17 февраля утром

Стоит заметить, что сегодня ночью мониторинговые каналы зафиксировали, что Российская Федерация подняла в небо стратегические самолеты Ту-95МС, которые обычно использует для во время комбинированных атак по Украине.

Эти самолеты около пяти утра долетели до пусковых рубежей и осуществили пуск ракет. Уже утром в 06:05 информацию официально подтвердили в Воздушных силах ВСУ, зафиксировав, что первые ракеты залетели через Сумскую и Николаевскую области.

Фиксация ракет Воздушными силами ВСУ.

Обновлено в 06:30

Российские ракеты продолжают фиксироваться над Украиной. В частности, под угрозой ударов Одесса и Винницкая области.

Одесса и Винницкая область под угрозой атаки.

Где объявили тревогу

По состоянию на 06:14 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал почти по всей территории Украины.

Карта воздушных тревог.

Обстрел Украины

Напомним, что россияне этой ночью атаковали Одессу дронами. В результате вражеских ударов в городе повреждены гражданские здания и пострадали по меньшей мере два человека.

Кроме того, оккупанты нанесли удары по Днепру. Из-за российской атаки в городе произошел пожар и были повреждены админздание и авто.