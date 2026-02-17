Обстрел Украины 17 февраля - Россия запустила ракеты

Россия атакует Украину ракетами — где угроза ударов
Россияне под утро во вторник, 17 февраля, запустили по Украине крылатые ракеты со стратегической авиации. Сейчас первые вражеские цели уже в воздушном пространстве нашей страны.
Об этом в Telegram сообщают Воздушные силы ВСУ.
Ракетная атака на Украину 17 февраля утром
Стоит заметить, что сегодня ночью мониторинговые каналы зафиксировали, что Российская Федерация подняла в небо стратегические самолеты Ту-95МС, которые обычно использует для во время комбинированных атак по Украине.
Эти самолеты около пяти утра долетели до пусковых рубежей и осуществили пуск ракет. Уже утром в 06:05 информацию официально подтвердили в Воздушных силах ВСУ, зафиксировав, что первые ракеты залетели через Сумскую и Николаевскую области.
Обновлено в 06:30
Российские ракеты продолжают фиксироваться над Украиной. В частности, под угрозой ударов Одесса и Винницкая области.
Где объявили тревогу
По состоянию на 06:14 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал почти по всей территории Украины.
Обстрел Украины
Напомним, что россияне этой ночью атаковали Одессу дронами. В результате вражеских ударов в городе повреждены гражданские здания и пострадали по меньшей мере два человека.
Кроме того, оккупанты нанесли удары по Днепру. Из-за российской атаки в городе произошел пожар и были повреждены админздание и авто.
