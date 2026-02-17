Видео
Главная Новости дня Россия атакует Украину ракетами — где угроза ударов

Россия атакует Украину ракетами — где угроза ударов

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 06:14
Обстрел Украины 17 февраля - Россия запустила ракеты
Бомбардировщик Ту-95. Фото: Wikimedia Commons

Россияне под утро во вторник, 17 февраля, запустили по Украине крылатые ракеты со стратегической авиации. Сейчас первые вражеские цели уже в воздушном пространстве нашей страны. 

Об этом в Telegram сообщают Воздушные силы ВСУ.

Ракетная атака на Украину 17 февраля утром

Стоит заметить, что сегодня ночью мониторинговые каналы зафиксировали, что Российская Федерация подняла в небо стратегические самолеты Ту-95МС, которые обычно использует для во время комбинированных атак по Украине.

Эти самолеты около пяти утра долетели до пусковых рубежей и осуществили пуск ракет. Уже утром в 06:05 информацию официально подтвердили в Воздушных силах ВСУ, зафиксировав, что первые ракеты залетели через Сумскую и Николаевскую области.

Україна під ударом ракет 17 лютого
Фиксация ракет Воздушными силами ВСУ. Фото: скриншот из Telegram

Обновлено в 06:30

Российские ракеты продолжают фиксироваться над Украиной. В частности, под угрозой ударов Одесса и Винницкая области.

Комбинированный обстрел Украины 17 февраля - что известно
Одесса и Винницкая область под угрозой атаки. Фото: скриншот 

Где объявили тревогу

По состоянию на 06:14 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал почти по всей территории Украины.

Росія запустила по Україні ракети з літаків Ту-95 17 лютого
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Обстрел Украины

Напомним, что россияне этой ночью атаковали Одессу дронами. В результате вражеских ударов в городе повреждены гражданские здания и пострадали по меньшей мере два человека.

Кроме того, оккупанты нанесли удары по Днепру. Из-за российской атаки в городе произошел пожар и были повреждены админздание и авто.

Украина обстрелы война в Украине Россия ракетный удар Ту-95
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
