Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росія атакує Україну ракетами — де загроза ударів

Росія атакує Україну ракетами — де загроза ударів

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 06:14
Обстріл України 17 лютого - Росія запустила ракети
Бомбардувальник Ту-95. Фото: Wikimedia Commons

Росіяни під ранок у вівторок, 17 лютого, запустили по Україні крилаті ракети зі стратегічної авіації. Наразі перші ворожі цілі вже у повітряному просторі нашої країни.

Про це у Telegram повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Реклама
Читайте також:

Ракетна атака на Україну 17 лютого зранку

Варто зауважити, що сьогодні вночі моніторингові канали зафіксували, що Російська Федерація підняла у небо стратегічні літаки Ту-95МС, які зазвичай використовує для під час комбінованих атак по Україні.

Ці літаки близько п'ятої ранку долетіли до пускових рубежів та здійснили пуск ракет. Вже зранку о 06:05 інформацію офіційно підтвердили у Повітряних силах ЗСУ, зафіксувши, що перші ракети залетіла через Сумську та Миколаївську області.

Україна під ударом ракет 17 лютого
Фіксація ракет Повітряними силами ЗСУ. Фото: скриншот з Telegram

Оновлено о 06:30

Російські ракети продовжують фіксувалися над Україною. Зокрема, під загрозою ударів Одеса та Вінницька області.

Комбінований обстріл України 17 лютого - що відомо
Одеса та Вінницька область під загрозою атаки. Фото: скриншот 

Де оголосили тривогу

Станом на 06:14 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал майже по всій території України.

Росія запустила по Україні ракети з літаків Ту-95 17 лютого
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Обстріл України

Нагадаємо, що росіяни цієї ночі атакували Одесу дронами. Внаслідок ворожих ударів у місті пошкоджені цивільні будівлі та постраждали щонайменше двоє людей.

Окрім того, окупанти завдали ударів по Дніпру. Через російську атаку у місті сталася пожежа та були пошкоджені адмінбудівля та авто.

Україна обстріли війна в Україні Росія ракетний удар Ту-95
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації