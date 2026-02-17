Обстріл України 17 лютого - Росія запустила ракети

Бомбардувальник Ту-95. Фото: Wikimedia Commons

Росіяни під ранок у вівторок, 17 лютого, запустили по Україні крилаті ракети зі стратегічної авіації. Наразі перші ворожі цілі вже у повітряному просторі нашої країни.

Про це у Telegram повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Ракетна атака на Україну 17 лютого зранку

Варто зауважити, що сьогодні вночі моніторингові канали зафіксували, що Російська Федерація підняла у небо стратегічні літаки Ту-95МС, які зазвичай використовує для під час комбінованих атак по Україні.

Ці літаки близько п'ятої ранку долетіли до пускових рубежів та здійснили пуск ракет. Вже зранку о 06:05 інформацію офіційно підтвердили у Повітряних силах ЗСУ, зафіксувши, що перші ракети залетіла через Сумську та Миколаївську області.

Фіксація ракет Повітряними силами ЗСУ. Фото: скриншот з Telegram

Оновлено о 06:30

Російські ракети продовжують фіксувалися над Україною. Зокрема, під загрозою ударів Одеса та Вінницька області.

Одеса та Вінницька область під загрозою атаки. Фото: скриншот

Де оголосили тривогу

Станом на 06:14 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал майже по всій території України.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Обстріл України

Нагадаємо, що росіяни цієї ночі атакували Одесу дронами. Внаслідок ворожих ударів у місті пошкоджені цивільні будівлі та постраждали щонайменше двоє людей.

Окрім того, окупанти завдали ударів по Дніпру. Через російську атаку у місті сталася пожежа та були пошкоджені адмінбудівля та авто.