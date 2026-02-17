Обстріл України 17 лютого - Росія запустила ракети

Росія атакує Україну ракетами — де загроза ударів
Росіяни під ранок у вівторок, 17 лютого, запустили по Україні крилаті ракети зі стратегічної авіації. Наразі перші ворожі цілі вже у повітряному просторі нашої країни.
Про це у Telegram повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Ракетна атака на Україну 17 лютого зранку
Варто зауважити, що сьогодні вночі моніторингові канали зафіксували, що Російська Федерація підняла у небо стратегічні літаки Ту-95МС, які зазвичай використовує для під час комбінованих атак по Україні.
Ці літаки близько п'ятої ранку долетіли до пускових рубежів та здійснили пуск ракет. Вже зранку о 06:05 інформацію офіційно підтвердили у Повітряних силах ЗСУ, зафіксувши, що перші ракети залетіла через Сумську та Миколаївську області.
Оновлено о 06:30
Російські ракети продовжують фіксувалися над Україною. Зокрема, під загрозою ударів Одеса та Вінницька області.
Де оголосили тривогу
Станом на 06:14 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал майже по всій території України.
Обстріл України
Нагадаємо, що росіяни цієї ночі атакували Одесу дронами. Внаслідок ворожих ударів у місті пошкоджені цивільні будівлі та постраждали щонайменше двоє людей.
Окрім того, окупанти завдали ударів по Дніпру. Через російську атаку у місті сталася пожежа та були пошкоджені адмінбудівля та авто.
