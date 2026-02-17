Обстріл Дніпра 17 лютого - пошкоджено адмінбудівлю та авто

Термінова новина

Російські окупанти в ніч на 17 лютого обстріляли Дніпро. У місті внаслідок атаки виникла пожежа та зафіксовані пошкодження.

Про це у Telegram повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Перші наслідки обстрілу Дніпра в ніч проти 17 лютого

"Ворог атакує Дніпро. В одному з районів міста сталася пожежа. Пошкоджені адмінбудівля та авто", — йдеться у повідомленні.

Олександр Ганжа додав, що за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, що за останні кілька годин Дніпро було атаковано ударними безпілотниками, а ще через деякий час, ймовірно, ракетами.

Також ми інформували, що ворог вночі вдарив дронами по Одесі. Наразі відомо, що у місті пошкоджені будівлі та постраждали люди.

