Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Дніпро під ударом РФ — пошкоджені адмінбудівля та авто

Дніпро під ударом РФ — пошкоджені адмінбудівля та авто

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 04:03
Обстріл Дніпра 17 лютого - пошкоджено адмінбудівлю та авто
Термінова новина

Російські окупанти в ніч на 17 лютого обстріляли Дніпро. У місті внаслідок атаки виникла пожежа та зафіксовані пошкодження.

Про це у Telegram повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Реклама
Читайте також:

Перші наслідки обстрілу Дніпра в ніч проти 17 лютого

"Ворог атакує Дніпро. В одному з районів міста сталася пожежа. Пошкоджені адмінбудівля та авто", — йдеться у повідомленні.

Олександр Ганжа додав, що за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, що за останні кілька годин Дніпро було атаковано ударними безпілотниками, а ще через деякий час, ймовірно, ракетами.

Також ми інформували, що ворог вночі вдарив дронами по Одесі. Наразі відомо, що у місті пошкоджені будівлі та постраждали люди.

Новина доповнюється...

Одеса пожежа обстріли війна в Україні Росія руйнування
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації