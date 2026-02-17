Вибухи у Дніпрі 17 лютого через дрони

Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вибухи у Дніпрі пролунали прямо зараз, в ніч проти 17 лютого. Військові попереджали людей, що в напрямку міста летять дрони.

Про це у Telegram повідомляє "Суспільне Новини".

Звуки вибухів у Дніпрі в ніч проти 17 лютого

"У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 01:40.За десять хвилин до цього Повітряні сили ЗСУ попередили, що російські дрони вже наближається до обласного центру. Згідно допису військових, безпілотники летять з північного сходу.

Оновлено о 01:55

Наразі у місті пролунали повторні вибухи.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:48 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що менше години тому вибухи пролунали в Одесі. Росіяни теж намагалися атакувати місто дронами.

Також ми писали, що в ніч проти 12 лютого окупанти завдали ударів дронами та ракетами по Дніпру. Тоді у місті сталася пожежа, були пошкоджені будинки та авто.