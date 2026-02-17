Взрывы в Днепре 17 февраля из-за дронов

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Взрывы в Днепре прогремели прямо сейчас, в ночь на 17 февраля. Военные предупреждали людей, что в направлении города летят дроны.

Об этом в Telegram сообщает "Суспільне Новини".

Звуки взрывов в Днепре в ночь на 17 февраля

"В Днепре слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 01:40. За десять минут до этого Воздушные силы ВСУ предупредили, что российские дроны уже приближаются к областному центру. Согласно сообщению военных, беспилотники летят с северо-востока.

Обновлено в 01:55

Сейчас в городе прогремели повторные взрывы.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:48 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что меньше часа назад взрывы прогремели в Одессе. Россияне тоже пытались атаковать город дронами.

Также мы писали, что в ночь на 12 февраля оккупанты нанесли удары дронами и ракетами по Днепру. Тогда в городе произошел пожар, были повреждены дома и авто.