Україна
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Главная Новости дня Россияне атакуют Днепр — в городе прогремели взрывы

Россияне атакуют Днепр — в городе прогремели взрывы

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 01:48
Взрывы в Днепре 17 февраля из-за дронов
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Взрывы в Днепре прогремели прямо сейчас, в ночь на 17 февраля. Военные предупреждали людей, что в направлении города летят дроны.

Об этом в Telegram сообщает "Суспільне Новини". 

Читайте также:

Звуки взрывов в Днепре в ночь на 17 февраля

"В Днепре слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 01:40. За десять минут до этого Воздушные силы ВСУ предупредили, что российские дроны уже приближаются к областному центру. Согласно сообщению военных, беспилотники летят с северо-востока.

Обновлено в 01:55

Сейчас в городе прогремели повторные взрывы.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:48 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Дніпро під ударом дронів 17 лютого
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что меньше часа назад взрывы прогремели в Одессе. Россияне тоже пытались атаковать город дронами.

Также мы писали, что в ночь на 12 февраля оккупанты нанесли удары дронами и ракетами по Днепру. Тогда в городе произошел пожар, были повреждены дома и авто.

взрыв Днепр обстрелы дрон Шахид-136 война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
