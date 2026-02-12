Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Днепре из-за атаки РФ повреждены дома и авто

В Днепре из-за атаки РФ повреждены дома и авто

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 03:37
Обстрел Днепра 12 февраля - повреждены дома и авто
Спасатель тушит пожар после обстрела. Иллюстративное фото: ГСЧС

Россияне в ночь на 12 февраля атаковали дронами и баллистикой Днепр. В результате вражеского обстрела в городе произошел пожар, повреждены дома и авто.

Об этом в Telegram сообщает глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Реклама
Читайте также:

Первые последствия обстрела Днепра в ночь на 12 февраля

"В результате вражеской атаки повреждены частные дома и машины в одном из районов города. Произошел пожар. Предварительно, обошлось без пострадавших", — говорится в сообщении в 03:27.

Кроме того, некоторые местные каналы после российских ударов писали, что в Днепре наблюдаются перебои со светом и теплом. Однако официально эта информация пока не подтверждена.

Другие обстрелы

Напомним, что этой ночью россияне ударили баллистикой и дронами по Киеву. Последствия зафиксированы в нескольких районах, в частности, повреждены дом и нежилая застройка.

Также враг массированно атаковал дронами Одессу. В городе поврежден объект инфраструктуры и бизнес-центр.

взрыв Днепр обстрелы автомобиль война в Украине разрушения
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации