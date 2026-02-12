Обстрел Днепра 12 февраля - повреждены дома и авто

Спасатель тушит пожар после обстрела. Иллюстративное фото: ГСЧС

Россияне в ночь на 12 февраля атаковали дронами и баллистикой Днепр. В результате вражеского обстрела в городе произошел пожар, повреждены дома и авто.

Об этом в Telegram сообщает глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

"В результате вражеской атаки повреждены частные дома и машины в одном из районов города. Произошел пожар. Предварительно, обошлось без пострадавших", — говорится в сообщении в 03:27.

Кроме того, некоторые местные каналы после российских ударов писали, что в Днепре наблюдаются перебои со светом и теплом. Однако официально эта информация пока не подтверждена.

Другие обстрелы

Напомним, что этой ночью россияне ударили баллистикой и дронами по Киеву. Последствия зафиксированы в нескольких районах, в частности, повреждены дом и нежилая застройка.

Также враг массированно атаковал дронами Одессу. В городе поврежден объект инфраструктуры и бизнес-центр.