Обстрел Днепра 12 февраля - повреждены дома и авто

В Днепре из-за атаки РФ повреждены дома и авто
Россияне в ночь на 12 февраля атаковали дронами и баллистикой Днепр. В результате вражеского обстрела в городе произошел пожар, повреждены дома и авто.
Об этом в Telegram сообщает глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Первые последствия обстрела Днепра в ночь на 12 февраля
"В результате вражеской атаки повреждены частные дома и машины в одном из районов города. Произошел пожар. Предварительно, обошлось без пострадавших", — говорится в сообщении в 03:27.
Кроме того, некоторые местные каналы после российских ударов писали, что в Днепре наблюдаются перебои со светом и теплом. Однако официально эта информация пока не подтверждена.
Другие обстрелы
Напомним, что этой ночью россияне ударили баллистикой и дронами по Киеву. Последствия зафиксированы в нескольких районах, в частности, повреждены дом и нежилая застройка.
Также враг массированно атаковал дронами Одессу. В городе поврежден объект инфраструктуры и бизнес-центр.
