Обстріл Дніпра 12 лютого - пошкоджені будинки та авто

Рятувальник гасить пожежу після обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС

Росіяни в ніч проти 12 лютого атакували дронами та балістикою Дніпро. Внаслідок ворожого обстрілу у місті сталася пожежа, пошкоджені будинки та авто.

Про це у Telegram повідомляє глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Реклама

Читайте також:

Перші наслідки обстрілу Дніпра в ніч проти 12 лютого

"Внаслідок ворожої атаки пошкоджені приватні будинки та автівки в одному з районів міста. Сталася пожежа. Попередньо, минулося без постраждалих", — йдеться у повідомленні о 03:27.

Окрім того, деякі місцеві канали після російських ударів писали, що у Дніпрі спостерігаються перебої зі світлом та теплом. Однак офіційно ця інформація поки не підтверджена.

Інші обстріли

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни вдарили балістикою та дронами по Києву. Наслідки зафіксовані у кількох районах, зокрема, пошкоджено будинок та нежитлову забудови.

Також ворог масовано атакував дронами Одесу. У місті пошкоджено об'єкт інфраструктури та бізнес-центр.