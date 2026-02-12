Обстріл Дніпра 12 лютого - пошкоджені будинки та авто

У Дніпрі через атаку РФ пошкоджені будинки та авто
Росіяни в ніч проти 12 лютого атакували дронами та балістикою Дніпро. Внаслідок ворожого обстрілу у місті сталася пожежа, пошкоджені будинки та авто.
Про це у Telegram повідомляє глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Перші наслідки обстрілу Дніпра в ніч проти 12 лютого
"Внаслідок ворожої атаки пошкоджені приватні будинки та автівки в одному з районів міста. Сталася пожежа. Попередньо, минулося без постраждалих", — йдеться у повідомленні о 03:27.
Окрім того, деякі місцеві канали після російських ударів писали, що у Дніпрі спостерігаються перебої зі світлом та теплом. Однак офіційно ця інформація поки не підтверджена.
Інші обстріли
Нагадаємо, що цієї ночі росіяни вдарили балістикою та дронами по Києву. Наслідки зафіксовані у кількох районах, зокрема, пошкоджено будинок та нежитлову забудови.
Також ворог масовано атакував дронами Одесу. У місті пошкоджено об'єкт інфраструктури та бізнес-центр.
