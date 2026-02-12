Обстріл Одеси 12 лютого - пошкоджено об'єкт інфраструктури

РФ вдарила по Одесі — пошкоджено об'єкт інфраструктури та бізнес-центр
Російські окупанти в ніч проти 12 лютого вчергове завдали удар по Одесі. Внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкт інфраструктури, бізнес-центр і, попередньо, є постраждалий.
Про це у Telegram пише начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.
Перші наслідки обстрілу Одеси в ніч проти 12 лютого
"В одному з районів пошкоджено обʼєкт інфраструктури. На місці працюють рятувальники ДСНС. Міські служби проводять обстеження прилеглих житлових будинків на наявність пошкоджень", — йдеться у повідомленні.
Оновлено о 01:15
"За уточненою інформаціє, окрім об’єкта інфраструктури, пошкоджень зазнав бізнес-центр. На місцях працюють усі оперативні служби", — повідомив Лисак.
Окрім того, попередньо є один постраждалий, наразі медики надають йому допомогу.
Нагадаємо, що менше години тому в Одесі пролунала серія потужних вибухів. Місто масовано атакували ударні безпілотники росіян.
Також ми писали, що в ніч проти 9 лютого окупанти теж вдарили по Одесі дронами. Внаслідок обстрілу було пошкоджено житлову забудову, цивільні об'єкти, авто і не тільки.
