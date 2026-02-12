Відео
РФ вдарила по Одесі — пошкоджено об'єкт інфраструктури та бізнес-центр

Дата публікації: 12 лютого 2026 01:11
Обстріл Одеси 12 лютого - пошкоджено об'єкт інфраструктури
Рятувальник гасить пожежу після обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти в ніч проти 12 лютого вчергове завдали удар по Одесі. Внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкт інфраструктури, бізнес-центр і, попередньо, є постраждалий.

Про це у Telegram пише начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Читайте також:

Перші наслідки обстрілу Одеси в ніч проти 12 лютого

"В одному з районів пошкоджено обʼєкт інфраструктури. На місці працюють рятувальники ДСНС. Міські служби проводять обстеження прилеглих житлових будинків на наявність пошкоджень", — йдеться у повідомленні.

Оновлено о 01:15

"За уточненою інформаціє, окрім об’єкта інфраструктури, пошкоджень зазнав бізнес-центр. На місцях працюють усі оперативні служби", — повідомив Лисак.

Окрім того, попередньо є один постраждалий, наразі медики надають йому допомогу.

Нагадаємо, що менше години тому в Одесі пролунала серія потужних вибухів. Місто масовано атакували ударні безпілотники росіян.

Також ми писали, що в ніч проти 9 лютого окупанти теж вдарили по Одесі дронами. Внаслідок обстрілу було пошкоджено житлову забудову, цивільні об'єкти, авто і не тільки.

Одеса обстріли дрон Шахід-136 війна в Україні дозвіл Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
