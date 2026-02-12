Видео
Главная Новости дня РФ ударила по Одессе — повреждены объект инфраструктуры и бизнес-центр

Дата публикации 12 февраля 2026 01:11
Обстрел Одессы 12 февраля - поврежден объект инфраструктуры
Спасатель тушит пожар после обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты в ночь на 12 февраля в очередной раз нанесли удар по Одессе. В результате обстрела поврежден объект инфраструктуры, бизнес-центр и, предварительно, есть пострадавший. 

Об этом в Telegram пишет начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Первые последствия обстрела Одессы в ночь на 12 февраля

"В одном из районов поврежден объект инфраструктуры. На месте работают спасатели ГСЧС. Городские службы проводят обследование близлежащих жилых домов на наличие повреждений", — говорится в сообщении.

Обновлено в 01:15

"По уточненной информации, кроме объекта инфраструктуры, повреждения получил бизнес-центр. На местах работают все оперативные службы", — сообщил Лысак.

Кроме того, предварительно есть один пострадавший, сейчас медики оказывают ему помощь.

Напомним, что менее часа назад в Одессе прогремела серия мощных взрывов. Город массированно атаковали ударные беспилотники россиян.

Также мы писали, что в ночь на 9 февраля оккупанты тоже ударили по Одессе дронами. В результате обстрела были повреждены жилая застройка, гражданские объекты, авто и не только.

