Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Дніпрі повторно пролунали вибухи — ворог міг вдарити ракетами

У Дніпрі повторно пролунали вибухи — ворог міг вдарити ракетами

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 03:24
Вибухи у Дніпрі 17 лютого
Пожежа у місті. Фото ілюстративне: t.me/dnipropetrovskaODA

Вибухи у Дніпрі пролунали прямо зараз, в ніч проти 17 лютого. Це були вже повторні звуки, однак на цей раз не виключено, що ворог вдарив ракетами.

Про це у Telegram повідомляє "Суспільне Новини".

Реклама
Читайте також:

Повторні звуки вибухів у Дніпрі в ніч проти 17 лютого

"У Дніпрі знову чутно вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 03:14.

У Повітряних силах ЗСУ не було інформації щодо того, що могло стати причиною вибухів. Однак моніторингові канали за кілька хвилин до ударів писали, що в напрямку Дніпра летять крилаті та балістичні ракети.

Офіційних коментарів від місцевої влади теж поки що не було.

Також варто зазначити, що згідно моніторингових пабліків, РФ підняла у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та вивела у Чорне море щонайменше один ракетоносій крилатих ракет "Калібр". Тобто, цієї ночі та зранку може бути комбінована атака.

Оновлено о 03:25

Повітряні сили написали, що на Дніпро летить декілька дронів зі сходу.

Де оголосили тривогу

Станом на 03:25 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Дніпро під ударом ракет 17 лютого
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що перші вибухи у Дніпрі пролунали трохи більше години тому. Тоді місто було під атакою дронів.

Також ми інформували, що окупанти цієї ночі завдали ударів по Одесі. Внаслідок обстрілу у місті пошкоджено цивільні будівлі та постраждали люди.

вибух Дніпро обстріли війна в Україні Росія ракетний удар
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації