Вибухи у Дніпрі 17 лютого

Пожежа у місті. Фото ілюстративне: t.me/dnipropetrovskaODA

Вибухи у Дніпрі пролунали прямо зараз, в ніч проти 17 лютого. Це були вже повторні звуки, однак на цей раз не виключено, що ворог вдарив ракетами.

Про це у Telegram повідомляє "Суспільне Новини".

Повторні звуки вибухів у Дніпрі в ніч проти 17 лютого

"У Дніпрі знову чутно вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 03:14.

У Повітряних силах ЗСУ не було інформації щодо того, що могло стати причиною вибухів. Однак моніторингові канали за кілька хвилин до ударів писали, що в напрямку Дніпра летять крилаті та балістичні ракети.

Офіційних коментарів від місцевої влади теж поки що не було.

Також варто зазначити, що згідно моніторингових пабліків, РФ підняла у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та вивела у Чорне море щонайменше один ракетоносій крилатих ракет "Калібр". Тобто, цієї ночі та зранку може бути комбінована атака.

Оновлено о 03:25

Повітряні сили написали, що на Дніпро летить декілька дронів зі сходу.

Де оголосили тривогу

Станом на 03:25 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що перші вибухи у Дніпрі пролунали трохи більше години тому. Тоді місто було під атакою дронів.

Також ми інформували, що окупанти цієї ночі завдали ударів по Одесі. Внаслідок обстрілу у місті пошкоджено цивільні будівлі та постраждали люди.