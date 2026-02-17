Взрывы в Днепре 17 февраля

Пожар в городе. Фото иллюстративное: t.me/dnipropetrovskaODA

Взрывы в Днепре прогремели прямо сейчас, в ночь на 17 февраля. Это были уже повторные звуки, однако на этот раз не исключено, что враг ударил ракетами.

Об этом в Telegram сообщает "Суспільне Новини".

Повторные звуки взрывов в Днепре в ночь на 17 февраля

"В Днепре снова слышны взрывы, сообщили корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 03:14.

В Воздушных силах ВСУ не было информации о том, что могло стать причиной взрывов. Однако мониторинговые каналы за несколько минут до ударов писали, что в направлении Днепра летят крылатые и баллистические ракеты.

Официальных комментариев от местных властей тоже пока не было.

Также стоит отметить, что согласно мониторинговых пабликов, РФ подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и вывела в Черное море по меньшей мере один ракетоноситель крылатых ракет "Калибр". То есть, этой ночью и утром может быть комбинированная атака.

Обновлено в 03:25

Воздушные силы написали, что на Днепр летит несколько дронов с востока.

Где объявили тревогу

По состоянию на 03:25 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что первые взрывы в Днепре прозвучали чуть больше часа назад. Тогда город был под атакой дронов.

Также мы информировали, что оккупанты этой ночью нанесли удары по Одессе. В результате обстрела в городе повреждены гражданские здания и пострадали люди.