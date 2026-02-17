Взрывы в Днепре 17 февраля

В Днепре повторно прогремели взрывы — враг мог ударить ракетами
Взрывы в Днепре прогремели прямо сейчас, в ночь на 17 февраля. Это были уже повторные звуки, однако на этот раз не исключено, что враг ударил ракетами.
Об этом в Telegram сообщает "Суспільне Новини".
Повторные звуки взрывов в Днепре в ночь на 17 февраля
"В Днепре снова слышны взрывы, сообщили корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 03:14.
В Воздушных силах ВСУ не было информации о том, что могло стать причиной взрывов. Однако мониторинговые каналы за несколько минут до ударов писали, что в направлении Днепра летят крылатые и баллистические ракеты.
Официальных комментариев от местных властей тоже пока не было.
Также стоит отметить, что согласно мониторинговых пабликов, РФ подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и вывела в Черное море по меньшей мере один ракетоноситель крылатых ракет "Калибр". То есть, этой ночью и утром может быть комбинированная атака.
Обновлено в 03:25
Воздушные силы написали, что на Днепр летит несколько дронов с востока.
Где объявили тревогу
По состоянию на 03:25 карта воздушных тревог имеет такой вид.
Напомним, что первые взрывы в Днепре прозвучали чуть больше часа назад. Тогда город был под атакой дронов.
Также мы информировали, что оккупанты этой ночью нанесли удары по Одессе. В результате обстрела в городе повреждены гражданские здания и пострадали люди.
