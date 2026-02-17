Обстрел Днепра 17 февраля - повреждены админздание и авто

Днепр под ударом РФ — повреждены админздание и авто
Российские оккупанты в ночь на 17 февраля обстреляли Днепр. В городе в результате атаки возник пожар и зафиксированы повреждения.
Об этом в Telegram сообщает глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Первые последствия обстрела Днепра в ночь на 17 февраля
"Враг атакует Днепр. В одном из районов города произошел пожар. Повреждены админздание и авто", — говорится в сообщении.
Александр Ганжа добавил, что по предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Россияне атакуют Украину
Напомним, что за последние несколько часов Днепр был атакован ударными беспилотниками, а еще через некоторое время, вероятно, ракетами.
Также мы информировали, что враг ночью ударил дронами по Одессе. Известно, что в городе повреждены здания и пострадали люди.
