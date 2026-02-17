Обстрел Днепра 17 февраля - повреждены админздание и авто

Спасатель тушит пожар после обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты в ночь на 17 февраля обстреляли Днепр. В городе в результате атаки возник пожар и зафиксированы повреждения.

Об этом в Telegram сообщает глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

"Враг атакует Днепр. В одном из районов города произошел пожар. Повреждены админздание и авто", — говорится в сообщении.

Александр Ганжа добавил, что по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Россияне атакуют Украину

Напомним, что за последние несколько часов Днепр был атакован ударными беспилотниками, а еще через некоторое время, вероятно, ракетами.

Также мы информировали, что враг ночью ударил дронами по Одессе. Известно, что в городе повреждены здания и пострадали люди.