Главная Новости дня Днепр под ударом РФ — повреждены админздание и авто

Днепр под ударом РФ — повреждены админздание и авто

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 04:03
Обстрел Днепра 17 февраля - повреждены админздание и авто
Спасатель тушит пожар после обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты в ночь на 17 февраля обстреляли Днепр. В городе в результате атаки возник пожар и зафиксированы повреждения. 

Об этом в Telegram сообщает глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Читайте также:

Первые последствия обстрела Днепра в ночь на 17 февраля

"Враг атакует Днепр. В одном из районов города произошел пожар. Повреждены админздание и авто", — говорится в сообщении.

Александр Ганжа добавил, что по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Россияне атакуют Украину

Напомним, что за последние несколько часов Днепр был атакован ударными беспилотниками, а еще через некоторое время, вероятно, ракетами.

Также мы информировали, что враг ночью ударил дронами по Одессе. Известно, что в городе повреждены здания и пострадали люди.

Одесса пожар обстрелы война в Украине Россия разрушения
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
