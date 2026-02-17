Відео
Головна Новини дня РФ зневажила мирні зусилля — Сибіга про нічний удар по енергетиці

РФ зневажила мирні зусилля — Сибіга про нічний удар по енергетиці

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 13:13
Сибіга відреагував на масований удар по енергетиці 17 лютого
Глава МЗС Андрій Сибіга. Фото: Facebook/andrij.sybiha

Росіяни в ніч проти 17 лютого вкотре масовано вдарили по енергетиці України. Атака відбулася перед черговим раундом мирних переговорів. Такий вчинок росіян прокоментував Міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на допис очільника МЗС у соцмережі "X".

Читайте також:

Сибіга про удар по енергетиці

Міністр закордонних справ зазначив, що минулої ночі росіяни атакували енергетичну та цивільну інфраструктуру України. Сталося це перед самими переговорами у Женеві.

"Ступінь зневаги Росії до мирних зусиль: масовий ракетний і дроновий удар по Україні безпосередньо перед наступним раундом переговорів у Женеві", — написав Сибіга.

Сибіга розкрив деталі про нічний удар
Повідомлення Андрія Сибіги. Фото: скриншот

Він додав, що мова тиску — єдине, що розуміє Москва. За словами міністра, РФ не буде сприймати дипломатію всерйоз, якщо та не опиратиметься на силу.

"Нові пакети санкцій мають вирішальне значення. Блокування тіньового флоту. Заборона морських послуг. Заборона в'їзду для учасників російської агресії. Тільки наша єдність і сила покладуть край цій війні", — наголосив Сибіга.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як українська ППО відбила атаку росіян в ніч проти 17 лютого.

Також ми розповідали про те, що глава держави Володимир Зеленський відреагував на чергову атаку РФ.

МЗС Андрій Сибіга обстріли Росія атака
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
