Сибіга відреагував на масований удар по енергетиці 17 лютого

Глава МЗС Андрій Сибіга. Фото: Facebook/andrij.sybiha

Росіяни в ніч проти 17 лютого вкотре масовано вдарили по енергетиці України. Атака відбулася перед черговим раундом мирних переговорів. Такий вчинок росіян прокоментував Міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на допис очільника МЗС у соцмережі "X".

Сибіга про удар по енергетиці

Міністр закордонних справ зазначив, що минулої ночі росіяни атакували енергетичну та цивільну інфраструктуру України. Сталося це перед самими переговорами у Женеві.

"Ступінь зневаги Росії до мирних зусиль: масовий ракетний і дроновий удар по Україні безпосередньо перед наступним раундом переговорів у Женеві", — написав Сибіга.

Повідомлення Андрія Сибіги. Фото: скриншот

Він додав, що мова тиску — єдине, що розуміє Москва. За словами міністра, РФ не буде сприймати дипломатію всерйоз, якщо та не опиратиметься на силу.

"Нові пакети санкцій мають вирішальне значення. Блокування тіньового флоту. Заборона морських послуг. Заборона в'їзду для учасників російської агресії. Тільки наша єдність і сила покладуть край цій війні", — наголосив Сибіга.

