Україна
Україна та Росія домовилися про наступну зустріч — деталі від МЗС

Україна та Росія домовилися про наступну зустріч — деталі від МЗС

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 16:22
В Україні анонсували нову зустріч із Росією — що відомо
Георгій Тихий. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що вже є домовленість про наступну зустріч з Росією. Деталі та дати розкривати поки не будуть.

Про це Георгій Тихий розповів під час брифінгу для ЗМІ у середу, 18 лютого, передає кореспондентка Новини.LIVE Анна Сірик.

Зустріч України та Росії

Тихий запевнив, що українська делегація постійно підіймає питання на перемовинах щодо обміну полоненими та пришвидшення миру.

"Можу також сказати, що в загальних рисах, що є принципова домовленість про наступну зустріч, але деталі та дати поки розкривати зі зрозумілих причин не будемо", — розповів він.

Більше деталей буде після повернення української делегації із Женеви, яка надасть звіт главі державі Володимиру Зеленському. 

Перемовини у Женеві 

Між Україною, США та Росією 17 лютого відбувся перший день переговорів щодо війни. Сторони обговорювали практичні питання та механіку можливих рішень.

Згодом секретар РНБО Рустем Умєров провів зустріч із американцями та європейськими партнерами. Він розповів їм про перемовини.

А 18 лютого у Женеві відбувся другий раунд перемовин. Консультації проводяться у групах за окремими напрямами — політичний та військовий.

Зеленський після розмови з українською делегацією повідомив, що за політичним напрямком є напрацювання, але поки позиції різні.

Секретар РНБО оцінив перемовини у Женеві як змістовними та результативними. За його словами, прогрес є.

Масований обстріл України перед перемовинами

У ніч проти 17 лютого російські окупанти масовано атакували Україну ракетами та дронами. Глава МЗС Андрій Сибіга повідомив, що цілями ворога були енергетика та цивільна інфраструктура.

Президент Зеленський наголосив, що Росія зустріла перший раунд перемовин ударом по Україні. За його словами, Москва не налаштована на мир.

війна переговори МЗС Україна Росія Георгій Тихий
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
