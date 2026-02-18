Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Отдельная встреча Украины и РФ в Женеве — что говорят в Офисе президента

Отдельная встреча Украины и РФ в Женеве — что говорят в Офисе президента

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 20:33
Украина и РФ провели отдельную встречу в Женеве — подробности от ОПУ
Срочная новость

Представители украинской делегации провели отдельную встречу с представителем РФ Владимиром Мединским после трехсторонних переговоров с США. Эта встреча не была отдельным форматом и новые детали там не обсуждались. 

Об этом заявил советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин в комментарии Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Двусторонняя встреча Украины и РФ в Женеве

"Ну это точно не стоит считать каким-то отдельным форматом и тем более как-то называть. Сам этот человек изъявил желание встретиться дополнительно, определенные уточняющие вещи были о том, что обсуждалось ранее. Ничего особенного. Делегация по итогам уже в Киеве будет докладывать президенту обо всех деталях, и об этом сообщим", — сказал Литвин.

Новость дополняется...

Офис президента переговоры Швейцария война в Украине Россия мирные переговоры
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации