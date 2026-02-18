Украина и РФ провели отдельную встречу в Женеве — подробности от ОПУ

Срочная новость

Представители украинской делегации провели отдельную встречу с представителем РФ Владимиром Мединским после трехсторонних переговоров с США. Эта встреча не была отдельным форматом и новые детали там не обсуждались.

Об этом заявил советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин в комментарии Новини.LIVE.

Двусторонняя встреча Украины и РФ в Женеве

"Ну это точно не стоит считать каким-то отдельным форматом и тем более как-то называть. Сам этот человек изъявил желание встретиться дополнительно, определенные уточняющие вещи были о том, что обсуждалось ранее. Ничего особенного. Делегация по итогам уже в Киеве будет докладывать президенту обо всех деталях, и об этом сообщим", — сказал Литвин.

