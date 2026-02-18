Видео
Главная Новости дня Зеленский оценил переговоры в Женеве — какой результат

Зеленский оценил переговоры в Женеве — какой результат

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 20:20
Переговоры в Женеве 18 февраля — Зеленский недоволен результатом
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский провел несколько подробных бесед с украинской делегацией после второго раунда переговоров в Женеве. Возможных компромиссов пока нет, а результат недостаточен. 

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский сказал в своем видеообращении.

Читайте также:

Как Зеленский оценивает переговоры в Женеве

"Сегодня подробно говорили несколько раз с нашей командой на переговорах в Женеве. Был второй день встреч. Трехсторонний формат, а также другие форматы. Украина заинтересована в результате", — сказал президент.

Он подчеркнул, что по состоянию на сегодня нельзя сказать, что результат достаточный. Военные пообщались по части вопросов серьезно и содержательно. Чувствительные политические вопросы о возможных компромиссах и необходимой встрече лидеров еще не проработаны достаточно. Украина рассчитывает на следующую встречу и было бы правильно, если бы она состоялась еще в феврале.

Новость дополняется...

Владимир Зеленский переговоры Швейцария Россия мирные переговоры
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
