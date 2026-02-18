Переговори в Женеві — Зеленський оцінив зустрічі

Термінова новина

Після закінчення переговорів у Женеві 18 лютого Президент України Володимир Зеленського поспілкувався з учасниками української делегації. Станом на сьогодні результат недостатній.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський сказав у своєму відеозверненні.

Як Зеленський оцінює переговори в Женеві

"Сьогодні детально говорили кілька разів з нашою командою на переговорах в Женеві. Був другий день зустрічей. Тристоронній формат, а також інші формати. Україна зацікавлена в результаті", — сказав президент.

Він наголосив, що станом на сьогодні не можна сказати, що результат достатній. Військові поспілкувалися з частини питань серйозно та змістовно. Чутливі політичні питання про можливі компроміси та необхідну зустріч лідерів ще неопрацьовані достатньо. Україна розраховує на наступну зустріч і були б правильно, якби вона відбулася ще в лютому.

