Переговори в Женеві 18 лютого — як пройшов другий день зустрічей

У Женеві 18 лютого закінчився другий раунд переговорів між Україною, США і Росію, який тривав близько двох годин. Сторони домовилися про наступні зустрічі.

Другий раунд переговорів у Женеві

Сьогоднішня зустріч між Україною, Росією та США тривала близько двох годин. Консультації відбувалися в групах за напрямами в межах політичного та військового блоків.

Президент України Володимир Зеленський оцінив переговори як "непрості". За його словами, наразі є напрацювання щодо політичного напрямку, але "поки що позиції різні". Мовляв, військові майже домовились, як моніторити припинення вогню, у питаннях територій та ЗАЕС прогресу поки не вдалося досягти. Глава держави наголосив, що делегація доповість йому про всі результати.

Німецьке видання Tagesschau писало, що наразі позиції сторін різні — Росія вимагає повного виведення військ з Донбасу, а Україна категорично відкидає ці умови та вимагає від Москви припинити обстріли енергетичної інфраструктури та гарантій безпеки.

Водночас серктера РНБО Рустем Умєвров після переговорів заявив, що наступний крок — досягти консесусу. За його словами, сьогодні сторони сконцетрували увагу на параметрах безпеки та реалізації можливих рішень. У коментарі Новини.LIVE він коротко оцінив сьогоднішній діалог, відповівши, що він минув добре. Однак сторони домовилися не розкривати деталей зустрічі для ЗМІ.

А керівник Офісу президента Кирило Буданов також назвав сьогоднішні зустрічі "непростими", але важливими. Він анонсував їхній новий етап незабаром.

Також стало відомо, що голова російської делегації Мединський провів півторагодинні закриті перемовини в готелі InterContinental перед від'їздом до аеропорту. Участь у них від України брали Рустем Умєров і Давид Арахамія.

Загалом, сторони домовилися про виконання режиму припинення вогню, а гарантом та контролером цього процесу виступатимуть Сполучені Штати Америки, хоча механізм цього нагляду поки залишається за лаштунками.

Наступний раунд переговорів анонсовано на "найближчий час", проте місце та дату сторони тримають у секреті.

Нагадаємо, у МЗС України повідомляли, що РФ хоче саботувати прогрес переговорів в Абу-Дабі. Поки Москва не переходить до реальних рішень та не показує готовності до миру.

Також Георгій Тихив наголосив, що для України важлива присутність європейців на переговорах. Наша країна координує свою позицію щодо зустрічей з європейськими партнерами.