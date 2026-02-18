Переговори в Абу-Дабі — Росія саботує прогрес

Українська делегація на переговорах в Абу-Дабі. Фото: REUTERS

Росія пробує саботувати прогрес переговорів, який був досягнутий під час зустрічей в Абу-Дабі на початку лютого. Поки РФ не переходить до реальних рішень та не показує готовності до миру.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив речник Міністверства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу 18 лютого.

РФ саботує прогрес переговорів в Абу-Дабі

Тихий розповів, що деталі переговорів не розголошуються за домовленістю сторін, а повний звіт після повернення делегації представить Володимир Зеленський.

Він пояснив, що логіка України та США полягає в тому, щоб бути готовими до моменту, коли Росія все ж буде змушена перейти до реальних рішень щодо припинення війни. Йдеться не просто про зупинку бойових дій, а про підготовку всієї інфраструктури: механізмів моніторингу, визначення порушень і, головне, чітких безпекових гарантій.

"Росіяни зараз не готові до конструктивних кроків, але в якійсь точці в майбутньому ми розраховухємо, що буде ця готовність і можна буде прийти до реальних рішень про припинення війни. На нашу думку, на цей момент повинна бути готова вся інфраструктура безпекова та інфрастурктура моніторингу", — сказав речник МЗС.

Тихий наголосив, що Україні потрібен не тимчасовий режим тиші, який Росія зможе використати для підготовки нового наступу, а надійний і довготривалий мир. Саме над цим триває робота — навіть якщо зовні вона виглядає повільною або "відкладеною".

Результати переговорів в Абу-Дабі

Тристоронні переговори в Абу-Дабі відбулися 4 лютого. Тоді Україна намагалася зрозуміти, з якими намірами прибули партнери по діалогу. Українська сторона була налаштована на серйозну і змістовну роботу.

Підсумовуючи зустрічі, Рустем Умєров сказав, що "переговори були продуктивними". Російська сторона була представлена на високому військовому рівні.

В результаті цієї зустрічі Україна, США та Росія домовилися про обмін полоненими. Це перший такий обмін за останні п'ять місяців.

Того ж дня додому з російського полону повернулися 157 українців, які утримувалися в неволі з 2022 року. Разом із захисниками було звільнено й цивільних громадян.