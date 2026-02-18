Переговоры с РФ в Абу-Даби — в МИД заявили о саботаже

Украинская делегация на переговорах в Абу-Даби. Фото: REUTERS

После встреч в Абу-Даби Россия пытается саботировать прогресс переговоров, который тогда удалось достичь. Российская сторона не показывает готовность к миру и реальным решениям.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил представитель Министверства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга 18 февраля.

РФ саботирует прогресс переговоров в Абу-Даби

Тихий рассказал, что детали переговоров не разглашаются по договоренности сторон, а полный отчет после возвращения делегации представит Владимир Зеленский.

Он пояснил, что логика Украины и США заключается в том, чтобы быть готовыми к моменту, когда Россия все же будет вынуждена перейти к реальным решениям по прекращению войны. Речь идет не просто об остановке боевых действий, а о подготовке всей инфраструктуры: механизмов мониторинга, определения нарушений и, главное, четких гарантий безопасности.

"Россияне сейчас не готовы к конструктивным шагам, но в какой-то точке в будущем мы рассчитываем, что будет эта готовность и можно будет прийти к реальным решениям о прекращении войны. По нашему мнению, на этот момент должна быть готова вся инфраструктура безопасности и инфрастурктура мониторинга", — сказал спикер МИД.

Тихий отметил, что Украине нужен не временный режим тишины, который Россия сможет использовать для подготовки нового наступления, а надежный и долговременный мир. Именно над этим идет работа — даже если внешне она выглядит медленной или "отложенной".

Результаты переговоров в Абу-Даби

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби состоялись 4 февраля. Тогда Украина пыталась понять, с какими намерениями прибыли партнеры по диалогу. Украинская сторона была настроена на серьезную и содержательную работу.

Подытоживая встречи, Рустем Умеров сказал, что "переговоры были продуктивными". Российская сторона была представлена на высоком военном уровне.

В результате этой встречи Украина, США и Россия договорились об обмене пленными. Это первый такой обмен за последние пять месяцев.

В тот же день домой из российского плена вернулись 157 украинцев, которые удерживались в неволе с 2022 года. Вместе с защитниками были освобождены и гражданские граждане.