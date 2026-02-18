Видео
Главная Новости дня Как прошли переговоры в Женеве — результаты второго дня

Как прошли переговоры в Женеве — результаты второго дня

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 20:55
Результаты переговоров в Женеве 18 февраля — как прошла встреча
Украинская делегация в Женеве. Фото: Новини.LIVE

Второй раунд переговоров между Украиной, США и Россией в Женеве закончился 18 февраля. Встреча длилась около двух часов и стороны договорились о следующих диалогах. 

Как прошли переговоры в Швейцарии — читайте в материале Новини.LIVE.

Второй раунд переговоров в Женеве

Сегодняшняя встреча между Украиной, Россией и США длилась около двух часов. Консультации проходили в группах по направлениям в рамках политического и военного блоков.

Президент Украины Владимир Зеленский оценил переговоры как "непростые". По его словам, сейчас есть наработки по политическому направлению, но "пока позиции разные". Мол, военные почти договорились, как мониторить прекращение огня, в вопросах территорий и ЗАЭС прогресса пока не удалось достичь. Глава государства подчеркнул, что делегация доложит ему обо всех результатах.

Немецкое издание Tagesschau писало, что сейчас позиции сторон разные — Россия требует полного вывода войск с Донбасса, а Украина категорически отвергает эти условия и требует от Москвы прекратить обстрелы энергетической инфраструктуры и гарантий безопасности.

В то же время серктера СНБО Рустем Умевров после переговоров заявил, что следующий шаг — достичь консесуса. По его словам, сегодня стороны сконцентрировали внимание на параметрах безопасности и реализации возможных решений. В комментарии Новини.LIVE он коротко оценил сегодняшний диалог, ответив, что он прошел хорошо. Однако стороны договорились не раскрывать деталей встречи для СМИ.

А руководитель Офиса президента Кирилл Буданов также назвал сегодняшние встречи "непростыми", но важными. Он анонсировал их новый этап в скором времени.

Также стало известно, что глава российской делегации Мединский провел полуторачасовые закрытые переговоры в отеле InterContinental перед отъездом в аэропорт. Участие в них от Украины принимали Рустем Умеров и Давид Арахамия.

В общем, стороны договорились о выполнении режима прекращения огня, а гарантом и контролером этого процесса будут выступать Соединенные Штаты Америки, хотя механизм этого надзора пока остается за кулисами.

Следующий раунд переговоров анонсирован на "ближайшее время", однако место и дату стороны держат в секрете.

Напомним, в МИД Украины сообщали, что РФ хочет саботировать прогресс переговоров в Абу-Даби. Пока Москва не переходит к реальным решениям и не показывает готовности к миру.

Также Георгий Тихив отметил, что для Украины важно присутствие европейцев на переговорах. Наша страна координирует свою позицию относительно встреч с европейскими партнерами.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
