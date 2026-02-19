Переговори РФ, України та США в Женеві — у Білому домі вважають зустріч прогресивною

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт. Фото: REUTERS

Під час тристоронніх перемовин України, США та РФ вдалося досягти значного прогресу. І РФ, і Україна погодилися інформувати своїх лідерів і разом працювати над досягненням мирної угоди.

Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт, передає Новини.LIVE.

Як у Білому домі коментують хід перемовин

Представниця Білого дому зазначила, що Дональд Трамп і його команда доклали багато часу та енергії, щоб завершити війну, яка дуже далеко від США.

"Буде ще один раунд переговорів у майбутньому, але президент США вважає всю цю ситуацію дуже несправедливою не лише для росіян і українців, які загинули, а й для американського народу та платників податків, які оплачували воєнні витрати", — пояснила Керолайн Лівітт.

За даними журналіста Axios Барака Равіда, зять американського лідера Джаред Кушнер та спецпосланець Стівен Віткофф уже доповіли Трампу про деталі перемовин між Україною та РФ. Також вони повідомили про хід переговорів з Іраном і засідання Ради миру, яке відбудеться 19 лютого.

BREAKING: President Trump met today with his advisers@SteveWitkoff and @jaredkushner and was briefed on the nuclear talks with Iran, the Russia-Ukraine negotiations and the Gaza Board of Peace meeting that will take place tomorrow, per U.S. officials https://t.co/cMVQbI87wy — Barak Ravid (@BarakRavid) February 18, 2026

Нагадаємо, Володимир Зеленський вважає, що результат перемовин наразі недостатній. Лишаються недопрацьованими питання щодо можливих компромісів і зустрічі лідерів.

Також ми повідомляли, що президент України підбив перші підсумки перемовин у Женеві. Голова держави заяви, що зустріч була непростою, напрацювання є, але позиції у сторін різні.