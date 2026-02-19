Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня На переговорах у Женеві досягли прогресу — заява Білого дому

На переговорах у Женеві досягли прогресу — заява Білого дому

Ua ru
Дата публікації: 19 лютого 2026 00:12
Переговори РФ, України та США в Женеві — у Білому домі вважають зустріч прогресивною
Речниця Білого дому Керолайн Лівітт. Фото: REUTERS

Під час тристоронніх перемовин України, США та РФ вдалося досягти значного прогресу. І РФ, і Україна погодилися інформувати своїх лідерів і разом працювати над досягненням мирної угоди.

Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Як у Білому домі коментують хід перемовин 

Представниця Білого дому зазначила, що Дональд Трамп і його команда доклали багато часу та енергії, щоб завершити війну, яка дуже далеко від США.

"Буде ще один раунд переговорів у майбутньому, але президент США вважає всю цю ситуацію дуже несправедливою не лише для росіян і українців, які загинули, а й для американського народу та платників податків, які оплачували воєнні витрати", — пояснила Керолайн Лівітт. 

За даними журналіста Axios Барака Равіда, зять американського лідера Джаред Кушнер та спецпосланець Стівен Віткофф уже доповіли Трампу про деталі перемовин між Україною та РФ. Також вони повідомили про хід переговорів з Іраном і засідання Ради миру, яке відбудеться 19 лютого.

Нагадаємо, Володимир Зеленський вважає, що результат перемовин наразі недостатній. Лишаються недопрацьованими питання щодо можливих компромісів і зустрічі лідерів.

Також ми повідомляли, що президент України підбив перші підсумки перемовин у Женеві. Голова держави заяви, що зустріч була непростою, напрацювання є, але позиції у сторін різні.

США переговори Білий дім війна в Україні Росія
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації